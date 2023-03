Splendono anche le stelle piacentine all’Assemblea nazionale di Confapi

L’applauditissima relazione del presidente nazionale Cristian Camisa, tre eccellenze premiate sul palco, una trentina di imprenditori a costituire una delle delegazioni più numerose e appassionate.

Ha parlato anche piacentino l’evento all’Auditorium della Conciliazione di Roma con cui Confapi ha festeggiato il settantacinquesimo compleanno.

Un momento storico per l’associazione che riunisce 116mila piccole e medie imprese, nelle quali sono occupati di 1,2 milioni di lavoratori.

“Da 75 anni le imprenditrici e gli imprenditori portano avanti con coraggio le loro aziende – ha detto Camisa – e sono in grado di conoscere prima della politica gli orientamenti, le difficoltà, i punti di caduta e di crisi del sistema produttivo. Ed è per questo ruolo di vigili antenne che chiediamo anche all’attuale governo di ascoltarci come lo chiedevano gli imprenditori nel 1947”.

L’alto livello della giornata si era capito sin dall’inizio della cerimonia: inno nazionale, lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi del Santo Padre, papa Francesco.

Poi, videomessaggio della premier Giorgia Meloni e gli interventi di quattro ministri Antonio Tajani (Esteri), Marina Elvira Calderone (Lavoro), Adolfo Urso (Imprese e del Made in Italy) e Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti).

Dalla nostra provincia è arrivata nella Capitale una folta delegazione di imprenditori, guidata dalla vicepresidente Anna Paola Cavanna.

Sul maxi-palco dell’Auditorium della Conciliazione, nella seconda parte della mattinata condotta dal giornalista di Telelibertà Michele Rancati, sono state premiate tre eccellenze piacentine: Giovanni Rabaiotti ha ritirato la targa assegnata a Delta Inox, Stefano Campagnoli quella per Zeca e il direttore provinciale Andrea Paparo quella per la Gas Sales Bluenergy Volley.

