Gli applausi del Municipale per Mattarella: “La sua presenza un regalo speciale”

Prima l’applauso lungo, scrosciante, all’interno del Teatro Municipale. Poi quello all’uscita, altrettanto caloroso, che una selva di piacentini infreddoliti ha riservato al Capo dello Stato. Così si è conclusa la tappa del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella nostra città.

Una tappa durata un intero pomeriggio e che si è aperta con il bel messaggio letto ai giovani di Palazzo Gotico e proseguita poi con il concerto internazionale con Amii Stewart e Alessandro Quarta per i 220 anni del Teatro Municipale. Infine, la partenza del presidente dalla nostra città.

“Una scommessa vinta – l’ha definita Cristina Ferrari, direttore artistico di Fondazione Teatri -. Non potevamo desiderare regalo più bello per un compleanno così speciale. Il Municipale ripete da qui, dalla visita del nostro presidente, dai suoi complimenti per il nostro teatro, dagli applausi dei piacentini”.

“Finalmente un grande regalo per la città – le ha fatto eco Paola De Micheli, parlamentare piacentina -. Piacenza ne ha passate tante negli ultimi anni, direi che questo è un degno riconoscimento per la bontà d’animo dei piacentini, persone che non si abbattono e che sono abituate a rimboccarsi le maniche”.

“Il messaggio che Mattarella ha letto ai nostri ragazzi – ha quindi concluso la sindaca Katia Tarasconi – è sicuramente l’emozione più grande che porterò dentro da questa giornata. Un grande grazie al nostro presidente, un grande grazie a Piacenza”.