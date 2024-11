Tra castagne e elezioni, Matteo Salvini a Piacenza: “In Emilia c’è voglia di cambiare”

L’accusa di aver messo in discussione il diritto di sciopero dopo i disagi di ieri in tutta Italia? “Non si tratta di questo – dice il ministro dei trasporti Matteo Salvini, in visita a Piacenza per sostenere il candidato della Lega Matteo Rancan -. Però deve essere garantito diritto al lavoro e alla mobilità. Non si può bloccare un paese con uno sciopero selvaggio senza limiti e senza regole e fasce di garanzia”.

Al point allestito in Largo Battisti, si assiepano i curiosi per avere una foto con lui, nonostante i sondaggi vedano il centro-destra in netto svantaggio. “Anche in America i sondaggi davano Trump perdente e invece è andata in un altro modo – replica lui -. A sinistra hanno votato i vip, i milionari che vivono negli attici e vanno in ufficio in monopattino. Mentre le classi popolari hanno votato compatte centro-destra. Anche in Emilia-Romagna la voglia di cambiare c’è. Dopo la vittoria in Liguria ce la giocheremo fino in fondo, a partire da Piacenza”.