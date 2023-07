Nuovo sito Acer, Bergonzi: “Più accessibile, più servizi per gli inquilini e non solo”

E’ stato presentato questa mattina ai dipendenti il nuovo sito di Acer Piacenza ufficialmente on line da domani, venerdì 28 luglio.

“Il filo conduttore che abbiamo voluto fin dal nostro insediamento – ha sottolineato il presidente Marco Bergonzi – era rilanciare nel campo della comunicazione la veste grafica ma, soprattutto, le utilità per gli utenti. Abbiamo iniziato cambiando il logo e modificando qualche messaggio per essere più accessibili, più leggibili, più semplici da spiegare, più facilmente raggiungibili e far comprendere che con i nostri servizi siamo a disposizione dei cittadini. Acer deve essere conosciuta di più, svolge un’attività preziosa non solo per i propri utenti ma per l’intera comunità. Il sito è una porta di accesso importante in questo senso”.

Gli inquilini avranno la possibilità di scaricare la modulistica necessaria per il cambio alloggio, la consegna delle chiavi o, per i Comuni che ne hanno affidato la gestione ad Acer (Bettola, Borgonovo, Castelsangiovanni, Sarmato) per l’assegnazione di un alloggio. Allo stesso tempo, i cittadini interessati potranno verificare la presenza o meno dei requisiti per partecipare al Bando di assegnazione, conoscere i termini del contratto di locazione, il regolamento d’uso degli alloggi e verificare dove vi sono appartamenti liberi. Per tutti i cittadini – e non solo per gli inquilini – la possibilità di affittare un garage (la mappa completa, con il numero di box liberi sarà aggiornata mensilmente) e di verificare con gli uffici il canone.

Nel segno della trasparenza – oltre ai bilanci degli ultimi anni – sul sito si potranno vedere i compensi degli amministratori con i relativi verbali di nomina, gli incarichi dirigenziali e quelli dei consulenti. Largo spazio quindi alle informazioni utili con orari degli uffici e possibilità di pagare on line le bollette con l’oramai consolidata applicazione di AcerZip.

Il sito, tuttavia, è solo un primo step verso un progetto più articolato: “Stiamo lavorando – spiega Bergonzi – insieme ad Acer Parma e Acer Reggio Emilia per avere lo stesso sistema gestionale per mettere a disposizione una serie di servizi con la registrazione dell’inquilino (che sarà dotato di una password personale) per permettergli di vedere la sua situazione aggiornata e le sue bollette. In altri termini una gestione moderna, efficiente ed efficace del rapporto tra l’inquilino e l’Ente”.

BROCHURE DI PRESENTAZIONE