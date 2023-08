Addio al sociologo dell’amore: morto a 93 anni il piacentino Francesco Alberoni

Il sociologo, giornalista e scrittore piacentino Francesco Alberoni è morto questa sera all’età di 93 anni a Milano. Era nato a Borgonovo il 31 dicembre 1929.

Alberoni si è spento al Policlinico dove era ricoverato da alcuni giorni per una complicazione sopraggiunta

durante una terapia alla quale era sottoposto per problemi renali.

Dopo aver studiato al liceo scientifico Respighi di Piacenza, si trasferì a Pavia, dove fu allievo del Collegio Cairoli e si laureò in Medicina nel 1953.

È stato docente di Sociologia alla Cattolica di Milano, rettore dell’Università di Trento, di quella di Catania e dello Iulm di Milano, editorialista del Corriere della Sera e del Giornale. Ma era conosciuto in tutto il mondo per i suoi studi sui movimenti collettivi e sui processi amorosi, che aveva indagato in numerosi saggi, il più celebre dei quali si intitola “Innamoramento e amore”.

Aveva approfondito anche altri temi molto attuali, come la comunicazione di massa, il leaderismo politico e le migrazioni di massa.

Alberoni fu anche consigliere della Rai e presidente del Centro sperimentale di cinematografia di Roma.

Nel 2019 di candidò alle elezioni Europee nelle liste di Fratelli d’Italia.

Mantenne sempre un legame affettuoso con Piacenza, dove tornava per presentare i propri libri o partecipare a convegni.

