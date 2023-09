Agricoltore, filantropo, patriota: al Palabanca eventi la mostra su Giuseppe Verdi

E’ stata inaugurata questo pomeriggio al PalabancaEventi di via Mazzini la mostra sulla vita di Giuseppe Verdi (patriota, filantropo, agricoltore, piacentino) per ricordare i 210 anni dalla nascita del grande maestro. Un’iniziativa dell’associazione culturale “Piacenza nel mondo” sostenuta dalla Banca di Piacenza e in collaborazione con Pen Club Italia.

Il vicedirettore generale della Banca, Pietro Boselli, ha sottolineato “l’attenzione che l’Istituto di credito ha sempre avuto per Verdi e per la sua piacentinità, che la mostra valorizza e per la quale il nostro compianto presidente Sforza si è tanto battuto”.

Patrizia Bernelich, presidente dell’associazione “Piacenza nel mondo” ha ricordato le origini di questa rassegna “realizzata nel 2001, dall’allora presidente e fondatore del sodalizio on. Luigi Tagliaferri, per portare Verdi all’estero. La mostra è infatti andata negli Stati Uniti, in America del Sud, in Europa e in Sudafrica. Abbiamo pensato – ha concluso la prof. Bernelich, rimarcando che ognuno è figlio di chi lo cresce e che il maestro ha passato gran parte della sua vita nel Piacentino, dove aveva tanti amici – valesse la pena farla vedere anche ai piacentini”.

Il curatore Daniele Tomasini ha quindi illustrato ai presenti il contenuto dei 28 pannelli illustrati a colori in cui, attraverso materiale documentario e iconografico, vengono evidenziati, sia pure sinteticamente, i vari aspetti della vita di Verdi, alcuni dei quali poco noti – o, addirittura, sconosciuti – da parte del pubblico. Troviamo, infatti, il Verdi risorgimentale, piuttosto che agricoltore (o, meglio, contadino, come egli stesso amava definirsi), filantropo e, in particolare, il Verdi piacentino (la madre era nata a Saliceto di Cadeo) che trascorse i suoi ultimi cinquant’anni a Sant’Agata di Villanova.

La mostra resterà aperta al pubblico fino a giovedì 21 settembre, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 17-19; sabato 10.30-12.30, 17-19; chiusa la domenica.

FOTOGALLERY DI MAURO DEL PAPA