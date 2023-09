Settant’anni di musica d’organo a Piacenza, dal 24 settembre 8 concerti in città

Settant’anni di musica d’organo a Piacenza. Nella sala consigliare del municipio sono stati presentati i concerti che dal prossimo 24 settembre al 5 novembre avranno il prezioso compito di celebrare questo importante traguardo. “Si tratta di una manifestazione culturale di altissimo profilo, ma in senso più ampio e profondo anche per il nostro territorio, che in questo appuntamento così prestigioso annovera un solido punto di riferimento per un pubblico sempre più ampio e appassionato” le parole del sindaco Katia Tarasconi.

Sono settanta le edizioni della Settimana organistica internazionale (nata come festival organistico) promosse ogni anno dal Gruppo strumentale Ciampi. A partire

dal 1954, il maestro Giuseppe Zanaboni organizzò i primi festival nella basilica di San Savino e un primo antesignano gruppo di eventi organistici assai importante per i

tempi fu promosso già nel 1953. “Questo evento rappresenta un momento di conoscenza e di apertura verso un genere musicale che ha tradizione, storia e soprattutto in Francia, una grande notorietà spiega l’assessore alla Cultura Christian Fiazza -. Non è un caso che anche in questa settantesima edizione, i musicisti saranno in gran parte provenienti dalle terre d’Oltralpe”. In totale saranno otto concerti dal 24 settembre al 5 novembre presso varie basiliche piacentine. “Se non vi fosse stata a Piacenza questa rassegna, negli anni arricchita anche dalla sezione contemporanea e da una finestra legata ai giovani, oggi la città non vivrebbe quello sviluppo di iniziative culturali che fioriscono abbondanti” il commento di Claudio Saltarelli, presidente e direttore artistico del Gruppo Ciampi.