Musica e cultura a Piacenza con la 71esima ”Settimana Organistica”

Sono state presentate in municipio, la 71esima edizione della Settimana Organistica Internazionale e la 27esima rassegna contemporanea intitolata al maestro “Zanaboni”, entrambi progetti curati dal Gruppo Ciampi e diretti artisticamente dal maestro Claudio Saltarelli. Sono due le anteprime che vanno a impreziosire un cartellone piuttosto articolato.

Si comincia il 15 settembre, nella Sala dei Teatini, con lo spettacolo “Amari incanti”, inserito nella rassegna contemporanea, un omaggio al mito di Eleonora Duse nel centenario della sua morte. Si prosegue, con la seconda anteprima, il 22 settembre nel salone di Palazzo Anguissola Cimafava con un doppio evento, prima “Impicci e contro impicci”, dedicato al ricordo del compositore e novellista Girolamo Parabosco e poi, “Il conflitto”, tutto incentrato sulla figura di Giacomo Puccini. La Settimana Organistica vera e propria parte invece, come da tradizione, il 25 settembre in San Savino (chiusura domenica 3 novembre in S.Antonino).

Il programma

Saltarelli ha illustrato nel dettaglio il ricco programma dei concerti in calendario partendo dalle anteprime: “Musicalmente e drammaturgicamente ricorderemo tre anniversari italiani: quello del piacentino Girolamo Parabosco, di cui ricorre il cinquecentesimo della nascita, quello di Puccini (centenario della morte) e quello di Eleonora Duse (centenario della morte). Nel quadro della “Settimana organistica” avremo il piacere di ospitare, invece, una straordinaria combinazione di artisti emergenti insieme a vere e proprie icone del concertismo. Protagonisti giovani talenti come Matías Hermán Sagreras, organista argentino, la norvegese Hjioo Moon, e i fratelli Eric Chan e Chrysoberyl Chan, dalla Cina. Accanto a questi promettenti giovani, si esibiranno musicisti di consolidata fama come Wolfgang Capek dall’Austria e Juan de la Rubia dalla Spagna. A questi si aggiungono gli italiani Marco Lo Muscio e Claudio Brizi”.