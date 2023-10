Cresce la produzione industriale, soffrono artigianato e costruzioni

Produzione industriale in crescita nel Piacentino, nel secondo trimestre 2023. Lo rende noto la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Emilia .

L’incremento è del 2,9%, nettamente più alto del dato regionale, che evidenzia un calo dello 0,3%. Uscendo dall’industria in senso stretto, nella manifattura un po’ in sofferenza le costruzioni, con un calo del fatturato del 3,5%.

Mentre la grave situazione di tensione internazionale alimenta nuove preoccupazioni anche all’interno del sistema economico piacentino, i dati riferiti alla chiusura del secondo trimestre 2023 vanno a certificare una decisa crescita per l’industria locale.

Rispetto allo stesso periodo del 2022, infatti, la produzione dell’industria in senso stretto (al netto delle costruzioni) è aumentata del 2,9%; un dato in netta controtendenza rispetto al saldo regionale, che ha fatto segnare un -0,3%.

Ad evidenziarlo sono le analisi dell’ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia sui risultati dell’indagine congiunturale del sistema camerale sulle piccole e medie imprese, che parlano anche di un deciso aumento del fatturato. L’incremento, in questo caso, è del 6,1% (con un +8,8% per quello riferito alle esportazioni), e si distacca nettamente dalla ben più modesta crescita del valore della produzione industriale emiliano-romagnola (+0,7%).

In lieve rialzo anche gli ordinativi (+0,2% contro il -1% regionale) e un grado di utilizzo degli impianti che si attesta all’83,1% (78,4% regionale). Valori tutti in crescita e sensibilmente superiori alle medie regionali.

Artigianato e costruzioni in sofferenza

A fronte dell’aumento della produzione industriale si registrano comunque criticità per l’artigianato, che evidenzia un rallentamento della produzione dell’1,6%, associato ad un calo del fatturato dello 0,3%; un dato meno negativo di quello regionale (-1,3%), ma che non è entrato in terreno positivo nonostante l’aumento del valore della componente estera (+4,2%).

A completare il quadro della manifattura piacentina giunge un dato leggermente negativo anche per le costruzioni: a fronte della stabilità registrata a livello regionale, il fatturato provinciale di settore ha infatti perso il 3,5% rispetto al dato del secondo trimestre 2022.