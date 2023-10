Lega, alla festa della zucca a Castel San Giovanni ci sarà anche il ministro Salvini

I big saranno presenti più o meno tutti. A partire dal vicepremier Matteo Salvini, ministro dei Trasporti. Per una notte Castel San Giovanni sarà la capitale della Lega. Venerdì prossimo 27 ottobre, infatti, nella cittadina della Val Tidone si terrà la festa della Zucca, tradizionale appuntamento del Carroccio che si rinnova ormai da oltre vent’anni, pausa Covid a parte. La scelta di organizzarla a Castello, e non più a Ziano come è sempre accaduto, risponde a una logica elettorale visto che in primavera i castellani saranno chiamati alle urne per rinnovare l’amministrazione comunale.



La festa si terrà al Palacastello e inizierà alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici. Il momento clou sarà alle 21.15 con Salvini che sarà intervistato dal giornalista Mario Giordano, noto conduttore Mediaset. Prima alle 20.00 il vicesegretario del partito, Andrea Crippa, aprirà il dibattito politico, che vedrà poi alle 20.30 lo stesso Giordano moderare una tavola rotonda con Massimiliano Romeo (capogruppo al Senato), Riccardo Molinari (capogruppo alla Camera) e Marco Zanni (capogruppo all’Europarlamento).