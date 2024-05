Matteo Salvini a Castel San Giovanni: “Faremo partire i lavori per la tangenziale”

Matteo Salvini, ospite a Villa Braghieri per il lancio del suo ultimo libro, Controvento, ha promesso un’ulteriore accelerazione sulla tangenziale nord ovest di Castel San Giovanni.

“Sarà emozionante venire a Castel San Giovanni con i rappresentanti della società che farà partire i lavori per la tangenziale”. In qualità di ministro alle infrastrutture Salvini ha appena firmato il decreto interministeriale, tra gli ultimi passaggi (si spera) prima del via libero definito alla bretella spartitraffico. Ad attenderlo a Castel San Giovanni, il vicepremier, ministro e segretario del Carroccio ha trovato una folla di sostenitori.