Nuovo sovrappasso per Castel San Giovanni e Sarmato: addio ai passaggi a livello

La Provincia di Piacenza e i Comuni di Castel San Giovanni e di Sarmato hanno

sottoscritto l’accordo territoriale che porterà alla soppressione di due passaggi a

livello in favore di un unico sovrappasso, nuovo, ubicato in posizione intermedia tra

gli attraversamenti a raso della linea ferroviaria esistenti.

PROGETTO CASTEL SAN GIOVANNI – SARMATO

L’importante novità corona un percorso iniziato quando R.F.I. (Rete Ferroviaria

Italiana), nell’ambito della programmazione dei lavori per la progressiva dismissione

di passaggi a livello sulla linea ferroviaria Alessandria-Piacenza, ha comunicato

l’intenzione di sopprimere due passaggi a livello (uno al km 76+570 nel territorio

comunale di Castel San Giovanni e uno al km 78+272 nel territorio comunale di

Sarmato) mediante la realizzazione di altrettante opere sostitutive. “Nell’ambito di un confronto circa le diverse soluzioni progettuali proposte da R.F.I.,

entrambe le amministrazioni comunali coinvolte hanno manifestato il coincidente

interesse alla realizzazione di un unico cavalcaferrovia per contenere al massimo

l’impatto della nuova infrastruttura sul territorio” – si legge in una nota della Provincia.

PROGETTO: VALUTAZIONI

Le valutazioni condotte hanno consentito a R.F.I. di verificare la sostenibilità tecnico-economica dell’intervento, comprendente i collegamenti alla viabilità esistente, e di

dichiarare la propria disponibilità alla sottoscrizione di un successivo Protocollo

d’intesa finalizzato alla definizione dei rispettivi impegni. Successivamente i Comuni di Sarmato e di Castel San Giovanni hanno pertanto richiesto all’Amministrazione provinciale l’attivazione della procedura di Accordo territoriale finalizzata al recepimento dell’opera sostitutiva dei passaggi a livello all’interno della pianificazione urbanistica e alla sua attuazione.

CASTEL SAN GIOVANNI- SARMATO: TRACCIATO NUOVO SOVRAPPASSO

La realizzazione del nuovo sovrappasso comporta infatti una parziale ridefinizione

del tracciato della tangenziale nord-est di Castel San Giovanni contenuta negli

Accordi territoriali vigenti tra la Provincia e i comuni di Castel San Giovanni e Sarmato

e, quindi, nella strumentazione urbanistica di entrambi i comuni.

Gli uffici dell’ente di Corso Garibaldi hanno elaborato e trasmesso ai Comuni una

proposta di accordo territoriale che, dopo l’approvazione all’unanimità dei due

consigli comunali e del Consiglio Provinciale, si è tradotta nella firma dell’accordo

territoriale che individua una infrastruttura di notevole rilievo per il territorio.

Ai fini della relativa attuazione dovrà essere sviluppato un percorso tecnicoamministrativo piuttosto complesso coinvolgendo i due Comuni, la Provincia, R.F.I.

ed ANAS le cui basi – anche finanziarie – saranno delineate nel protocollo d’intesa da

sottoscrivere con R.F.I. (secondo la disponibilità già manifestata) che

presumibilmente potrà avvenire entro la fine del corrente anno.