Castel San Giovanni piange la scomparsa del biologo Claudio Tosca

Castel San Giovanni dice addio al dottor Claudio Tosca, 83 enne biologo tra i fondatori negli anni Ottanta della Pubblica Assistenza Val Tidone Val Luretta. Una vita, la sua, tutta proiettata in avanti. Nel lavoro, il suo laboratorio di analisi avviato mezzo secolo fa a Castello fu uno dei primissimi in tutta la provincia, ma anche in campo sociale e culturale, tra cui da ultimo l’impegno come presidente del sodalizio Scienza in Valle. Dal 1980 al 1990,è stato anche consigliere comunale e assessore al sociale di Castel San Giovanni.

I primi anni in Etipia e quell’incontro con il Negus

Classe 1941, Claudio Tosca era nato ad Addis Abeba, in Etiopia. Bambinetto si era reso protagonista di un episodio che all’epoca aveva fatto il giro del mondo. Mentre il padre era imprigionato dagli inglesi lui in lacrime aveva intercettato il negus Hailé Selassié, ultimo imperatore d’Etiopia, a cui aveva chiesto di far scarcerare il padre. Cosa che gli era stata concessa.