“Come gestire una successione” è il titolo della seconda tappa di “Dai valore al tuo futuro”, il percorso di educazione finanziaria dedicato alle donne reso possibile dalla sinergia tra Provincia di Piacenza, Centro Antiviolenza di Piacenza Associazione La Città delle Donne O.d.v., Banca d’Italia, Consiglio Notarile di Piacenza e Consigliera/e di Parità: l’appuntamento è per giovedì 26 ottobre 2023 alle ore 10.30 nella Sala Consiglio del Palazzo della Provincia.

Il consigliere provinciale con delega alle Pari Opportunità Claudia Ferrari introdurrà l’incontro, cui sarà presente anche il Centro Antiviolenza di Piacenza Associazione La Città delle Donne O.d.v.: interverranno per la filiale di Piacenza della Banca d’Italia la referente per l’educazione finanziaria Giovanna Inturri e per il Consiglio Notarile di Piacenza il notaio Silvia Bricchi, seguite dal consigliere di Parità supplente Venera Tomarchio. Si darà poi spazio alle domande delle partecipanti.

L’obiettivo di “Dai valore al tuo futuro” è contribuire a contrastare la disuguaglianza e la violenza di genere avvicinando alla cultura finanziaria le donne, offrendo a loro strumenti concreti per sviluppare una propria indipendenza economica.

L’iniziativa ha preso il via il 9 ottobre scorso con la tappa dedicata alla gestione familiare, mentre il terzo e ultimo appuntamento – dal titolo “Lavoro e impresa” – si terrà, sempre in Provincia, mercoledì 8 novembre 2023 alle ore 16.30.

È possibile partecipare liberamente a uno o ad entrambi i prossimi incontri in calendario, ed è consigliata la preventiva iscrizione: per informazioni e prenotazioni sono a disposizione la mail par[email protected] e il numero telefonico 0523-795846.