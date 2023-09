“Sviluppare indipendenza economica”: tre incontri rivolti alle donne

Fornire alle donne strumenti concreti per avvicinarsi alla cultura finanziaria, al fine

di sviluppare una propria indipendenza economica e una consapevolezza delle

proprie risorse: è il senso di “Dai valore al tuo futuro”, la serie di incontri a titolo

gratuito che sono stati presentati nella conferenza stampa che si è tenuta oggi

(mercoledì 13 settembre) in Provincia.

In calendario tre appuntamenti, che si terranno nella Sala Consiglio del Palazzo della

Provincia (Corso Garibaldi, 50 – Piacenza. Per informazioni e prenotazioni: mail

[email protected] tel. 0523.795846) e hanno l’obiettivo di contribuire

ad abbattere lo scoglio della disuguaglianza e contrastare la violenza di genere: “La

gestione familiare” lunedì 9 ottobre 2023 alle ore 16.30, “Come gestire una

successione” giovedì 26 ottobre 2023 alle ore 10.30 e “Lavoro e impresa” mercoledì

8 novembre 2023 alle ore 16.30.

L’iniziativa è stata resa possibile dall’efficace sinergia tra Provincia, Centro

Antiviolenza di Piacenza Associazione La Città delle Donne O.d.v., Banca d’Italia,

Consiglio Notarile di Piacenza e Consigliera/e di Parità, che hanno partecipato alla

conferenza stampa con uno o più rappresentanti.

GUARDA IL SERVIZIO DI MARZIA FOLETTI