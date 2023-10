Halloween, Apimell, anolini, mostre e camminate: cosa fare nel fine settimana

Halloween Party – Spazio2.0, dalle 16 festa in costume con laboratorio creativo gestito dai ragazzi del centro socio occupazionale, spettacolo del Mago Willy e tanta musica. Ingresso gratuito.

Halloween in Biblioteca – Biblioteca Comunale, dalle 16.30 vieni al laboratorio creativo e partecipa alle letture stregate! Il laboratorio è aperto a tutti i bambini e le bambine dai 4 agli 8 anni.

Letture da brivido! – Biblioteca comunale, dalle 16.30 lettura ad alta voce di storie da brivido per prepararsi a festeggiare Halloween! Evento per bambini e bambine dai 4 agli 8 anni.

La Madonna di Raffaello e il suo monastero. Immersive experience – Chiesa di San Sisto, dalle 15 alle 18 attraverso video-proiezioni e suggestive installazioni si potrà ripercorrere la storia del Monastero di San Sisto e il viaggio della Madonna Sistina di Raffaello. Sarà inoltre possibile partecipare a un’esclusiva visita guidata alla scoperta del monastero benedettino e del suo patrimonio artistico abitualmente non aperto alla fruizione, in quanto area militare.

“Luci d’ottobre: la via della bellezza a lume di candela” – Kronos – Museo della Cattedrale, ore 20.45 visita guidata, a lume di candela, attraverso l’osservazione di opere d’arte e del loro significato. Un viaggio nel tempo, sulle orme di testimonianze di arte e fede, incontrando le vite straordinarie dei santi, l’espressione e il valore artistico del nostro patrimonio costruito nei secoli fino ai giorni nostri. Prenotazione obbligatoria.

StraWoman – Borgo FaxHall, ore 15 corsa/camminata non competitiva di 5 km dedicata, in particolare ma non solo, alle donne. Una giornata di festa tra sport, musica, animazione e tanto divertimento.

“L’è una donna speciäla” – Teatro President, ore 21 in scena la Compagnia teatrale della Famiglia Piasinteina con la commedia dialettale in vernacolo di Bruno Marescalchi, tradotta dal dialetto romagnolo da Pino Spiaggi.

Sweet Halloween: Attenti al lupo! – Piazza Municipio visita guidata con animazione, pensata per famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni. Un pomeriggio insieme al burbero Lupo, guardiano della Rocca Viscontea. Turni in partenza alle 14.30 e alle 16. Prenotazione obbligatoria.

1° Marcia con il cuore manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero aperta a tutti, con un percorso di Km 4. Partenza libera dalle 7.30 alle 9.00 dalle 15.30 alle 16.30 in Piazza Molinari, 19 Casa Giovanni XXIII Fiorenzuola D’Arda.

XXhalLoween – dalle 10 una giornata all’insegna del divertimento grazie ad una serie di attività proposte, tra cui: laboratori di intaglio zucche, laboratori creativi, musica, letture per bambini, giochi, gustosi momenti gastronomici e tanto altro.

Festa dell’Anolino – Centro Polivalente “G. Fuso Nerini”, dalle 19 un’occasione per gustare la famosa pasta fresca ripiena tipica del territorio, bolliti misti e tanto altro. Dalle 19, musica dal vivo, con l’Orchestra Paolo Bagnasco.

Giornata al Museo Archeologico della Val Tidone alla scoperta della storia della Valle, a partire dal Pliocene fino ad arrivare all’epoca medioevale e rinascimentale. Partenza prevista dal Centro Pensionati con pullman. Possibilità di due opzioni per il turno di visita: il primo dalle 15 alle 16.45, il secondo dalle 16.15 alle 18. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria.

Borsa Mostra – Biblioteca di Villa Raggio, dalle 10 divertente laboratorio creativo di Halloween nella spettrale biblioteca. I bimbi potranno creare una borsa mostruosa per i dolcetti di Halloween! Laboratorio gratuito.

Domenica 29

CADEO

Mercatino degli Hobbisti – Piazzale della Pesa durante la giornata mercatino di antiquariato e hobbistica, passando per pezzi da collezione e tante altre sorprese!

PIANELLO

MostroRISO – Disegna il tuo mostro! – Mercato di Pianello in programma due divertenti laboratori per bambini e bambine, utilizzando riso colorato, in compagnia di Chiara Testori di Cascina Sabbione. Previsti due turni di laboratorio: il primo dalle 10 alle 10.45, il secondo dalle 11.15 alle 12. Prenotazione obbligatoria.

PECORARA

Sui sentieri dello Zafferano, ore 9.15 escursione guidata di 6 km nel territorio di Marzonago alla scoperta delle coltivazioni di zafferano. La camminata fa parte del progetto “Val Tidone Lentamente”. Prenotazione obbligatoria.

FIORENZUOLA

Itaca…il viaggio – Teatro Verdi, ore 20.45 Lino Guanciale, grande e popolare nome dello spettacolo e del teatro italiano, interpreterà sul palco del teatro fiorenzuolano lo spettacolo Itaca…il viaggio, con musiche e regia di Davide Cavuti.

PIACENZA

Quando a Piacenza si innalzarono le pire dei roghi… La “caccia alle streghe” nella città Medievale – Chiesa di San Giovanni in Canale, ore 14.30 visita guidata condotta dall’Architetto Manrico Bissi nel cuore della città medievale e ducale, per seguire le tracce tenebrose di stregoni, fattucchiere e negromanti che operavano in gran segreto all’ombra della Chiesa e dell’Inquisizione.

Apimell – Forestalia – Buon Vivere – Piacenza Expo, dalle 9.30 potrete visitare, con un unico biglietto, le tre storiche rassegne dedicate al mondo dell’apicoltura, ai lavori forestali e alle eccellenze enogastronomiche dei territori italiani.

TREVOZZO (NIBBIANO)

Festa dell’Anolino – Centro Polivalente “G. Fuso Nerini”, dalle 12 un’occasione per gustare la famosa pasta fresca ripiena tipica del territorio, bolliti misti e tanto altro. Dalle 14 alle 18, musica dal vivo, con l’Orchestra Mary Maffeis.

CASTELVETRO

CASTELLARQUATO

