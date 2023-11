Cosa fare nel fine settimana? Tutti gli appuntamenti in città e in provincia

“Guai e ghèi” – Rocca Pallavicino, ore 20.30 il Gruppo Dialettale Monticellese porterà in scena una divertente commedia in tre atti di Angelo Cattadori.La commedia si inserisce nel programma della 25° edizione de “Il San Martino Monticellese”.

Domani, Sabato 4

BOBBIO

Fiera mercato di Bobbio – Centro storico, dalle 8 alle 13 bancarelle di tutti i generi: prodotti tipici, alimentari, biologici, oggettistica, abbigliamento, fai da te, macchine ed attrezzi agricoli e molto altro ancora.

XX Circuito Delle Valli Piacentine, dalle 8 campionato italiano regolarità auto storiche CIREAS. La gara vedrà i concorrenti sfidarsi in un percorso di circa 185 chilometri con 78 prove cronometrate.

CASTELNUOVO (ALSENO)

November Fest – Salone Parrocchiale una serata all’insegna del divertimento e della tradizione bavarese. Potrete assaporare le specialità della cucina tedesca in un ricco buffet accompagnato da ottima birra. Prenotazione obbligatoria.

MONTICELLI

Il San Martino di Monticelli – dalle 19.30 in paese arrivano i trattori e i carri, mentre alle 20 in via Martiri della Libertà si terrà la Sfida tra le cascine. Ingresso libero e gratuito.

PIACENZA

Musei Civici di Palazzo Farnese visite guidate: alle 10.15 alla Sezione Civica e Pinacoteca, alle 11.45 al cortile, alla cittadella viscontea e al Museo delle Carrozze, alle 15 al Museo Archeologico e alle 16.30 alla Sezione Civica e Pinacoteca.

Vintage – I mercatini del Borgo – Galleria Borgo FaxHall bancarelle dedicate a oggetti, gioielli e abbigliamento dal passato.

Festival della Nebbia – Cooperativa Popolare Infrangibile 1946, ore 21 rassegna culturale dedicata all’elemento caratteristico della Pianura Padana. In programma incontro con Paolo Maggioni, autore di “La calda estate del commissario Casablanca”. A seguire, alle ore 22.30, Nagual in concerto. Ingresso gratuito.

Festival della Nebbia – Auditorium Fondazione Piacenza e Vigevano, ore 21 rassegna culturale dedicata all’elemento caratteristico della Pianura Padana. In programma la proiezione del film “Infinito. L’universo di Luigi Ghirri” alla presenza di Matteo Parisini e Paolo Barbaro. Ingresso gratuito.

Al buio in Ricci Oddi – Galleria Ricci Oddi, alle ore 18, 19, 20 visite accompagnate dal fantasma del fondatore in un percorso illuminato solamente dalla luce di una torcia, alla scoperta di dettagli inediti e suggestivi. Prenotazione obbligatoria.

“Le vedove” – Teatro President, ore 21 per la rassegna dialettale a cura della Famiglia Piasinteina in scena la Compagnia Egidio Carella con la divertente e brillante commedia in tre atti scritta da Maria Gabriella Bonazzi e tradotta in piacentino da Delio Marenghi.

VERNASCA

November Wine – Bacedasco Basso tradizionale festa del vino novello organizzata dai viticoltori di Bacedasco e dal Circolo Anspi. Durante la giornata sarà possibile gustare l’ottimo vino, di produzione locale, e deliziare il palato con squisite specialità gastronomiche piacentine, servite in ambiente coperto e riscaldato.