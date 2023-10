La piacentina Chiara Bergonzi tra i 10 imprenditori di successo per Forbes

La piacentina Chiara Bergonzi è stata inserita nella lista dei 10 imprenditori italiani che secondo Forbes New York si sono contraddistinti nel 2023. “Chiara Bergonzi – si legge su Forbes – è una pioniera nel settore del caffè, rinomata per la sua competenza e passione. Come imprenditrice e coach, ha dato un contributo significativo alla scena del caffè specialty. L’instancabile ricerca dell’eccellenza e la dedizione di Bergonzi alla promozione della cultura del caffè di qualità hanno consolidato la sua posizione di figura di spicco nella comunità internazionale del caffè”. Chiara Bergonzi è l’unica donna inserita nella top ten di Forbes. Gli altri nove imprenditori operano nel terziario, finanza, e-commerce, salute.

Intraprendente e dinamica, la piacentina aveva iniziato a farsi conoscere con le gare di Latte Art, tecnica di decorazione dei cappuccini, di cui è stata campionessa italiana per tre anni dal 2012 al 2014 e vicecampionessa mondiale nel 2014 in Australia. Nell’industria del caffè il marchio di Chiara Bergonzi è Lot Zero, torrefazione situata nel centro di Milano e dedicata esclusivamente alla produzione di “caffè speciali”, ovvero un caffè prodotto in particolari condizioni climatiche e ambientali. Tra le altre attività che l’imprenditrice svolge nel settore c’è quella di formatrice, consulente e giudice internazionale.

La piacentina non è nuova a riconoscimenti, ma quello di Forbes ha un valore speciale che premia una carriera in rapida ascesa. “Per affermarsi – spiega Bergonzi – occorre lavorare tanto con passione, dedizione e costanza. E poi serve una visione, anticipare i tempi. Io dico sempre che sul treno non ci salgo quando è già partito ma cerco di capire in anticipo dove andrà. E’ inoltre fondamentale guardare quello che succede all’estero, come fanno i giovani di oggi”.

Da Piacenza il lavoro porta l’imprenditrice in ogni angolo del mondo, a breve partirà

per Taiwan dove è in programma un evento internazionale di settore.