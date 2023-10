Natale a Piacenza: villaggio in piazza Cavalli e trenino gratuito nei weekend

Lavori in corso per l’allestimento del Natale 2023 a Piacenza: proseguono, con la conferenza dei servizi, gli incontri organizzativi tra gli uffici comunali di competenza e la ditta Mark co&co, cui è stata affidata la gestione del villaggio a tema in piazza Cavalli e delle iniziative di animazione del centro storico nel periodo delle festività.

Saranno 22, le tipiche casette destinate alle attività commerciali che richiameranno, nell’offerta dei propri prodotti, l’atmosfera natalizia, “con particolare attenzione – sottolinea Elena Donolato, amministratrice delegata dell’azienda padovana aggiudicatasi il bando – anche agli operatori del territorio”. Non mancheranno slitta e renne, le suggestioni polari di un igloo e, a fare gli onori di casa all’ombra di Palazzo Gotico, la dimora di Santa Klaus in persona, sempre presente nei fine settimana per scattare una foto ricordo.

“Il villaggio di Natale – anticipa l’assessore alla Valorizzazione Commerciale e Marketing Territoriale Simone Fornasari – sarà inaugurato il 25 novembre e ci accompagnerà fino al 24 dicembre tra attività coinvolgenti per le famiglie e novità che possano valorizzare la città agli occhi di residenti e visitatori. Tra queste un trenino gratuito che, in tutti i weekend, sarà fruibile per l’intera giornata, permettendo non solo ai più piccoli di vivere un’esperienza magica ma offrendosi anche come mezzo strategico di mobilità e connessione con le bellezze del nostro centro: a tal proposito stiamo definendo il percorso e studiando le fermate del trenino a ridosso dei principali punti di sosta delle vetture, per rendere sempre più accessibile il cuore della città”.

Tra qualche settimana la presentazione ufficiale degli eventi in calendario, “ma l’intento già dichiarato – chiosa Fornasari – è quello di promuovere la bellezza di una Piacenza vestita a festa, in cui le opportunità di divertimento, gli appuntamenti culturali, la qualità delle proposte commerciali e le iniziative di solidarietà si integrino con grande armonia, per rendere la città sempre più attrattiva e attraente”.