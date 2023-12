Artigiani al lavoro a Natale, il presidente di Cna in visita a chi non si ferma mai

Visita natalizia quella del presidente di Cna agli artigiani piacentino al lavoro in questi giorni di festa. Accompagnato da Giovanni Rivaroli e da Enrica Gam-bazza – rispettivamente presidente e direttore di Cna Piacenza -, ieri mattina, giorno di Natale, il presidente nazionale di Cna Dario Costantini, ha voluto portato gli auguri natalizi a Matteo Bonetti, tassista ventunenne, e a Jacob Bashish, maestro di pasticceria. Una visita come ideale messaggio di auguri e di vicinanza rivolto a tutti gli artigiani che hanno continuato la loro attività anche in occasione delle festività natalizie.

“Matteo e Jacob – ha commentato Costantini – sono tra quegli artigiani che non si fermano mai. Infatti, sono oltre cinquecentomila gli artigiani, le imprenditrici e gli imprenditori che non hanno abbassato le serrande neanche il 25 dicembre per regalare a noi, alle nostre e alle tantissime famiglie italiane un Natale sereno. Buone feste e grazie ai nostri artigiani, vero esempio di passione e autentico motivo di orgoglio”.