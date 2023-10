Suggestiva e misteriosa, ecco la torre medioevale di Bobbiano in Val Trebbia

Poco distante da Travo, proprio al centro della conca di Chiosi e in posizione dominante, la torre medioevale di Bobbiano appare avvolta dalle prime nebbie mattutine che la rendano più suggestiva e misteriosa.

La fortificazione, di cui non è nota la data di fondazione, venne citata per la prima volta in un documento risalente a 1037 e sembra che sia stata costruita sulle rovine di una più antica torre malaspiniana, che era presente intorno all’anno 1000.

E’ situata su una collinetta nella valle dell’affluente Dorba, alla cui sommità spicca la Pietra Parcellara, una roccia ofiolitica che si innalza sulle colline circostanti.

IL SERVIZIO DI LUIGI ZIOTTI E MARISA CELLA