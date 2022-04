Speranze dal Pnrr per le chiesette di Bobbiano e della Pietra Perduca

Il recupero delle chiesette di Bobbiano e della pietra Perduca – una a rischio statico, l’altra sempre bisognosa di interventi per conservarla – potrebbe passare attraverso un bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Pnrr. È l’auspicio del sindaco di Travo Lodovico Albasi che sta pensando di coinvolgere la Curia e i privati per utilizzare i fondi europei a disposizione.

L’occasione è il nuovo bando del Pnrr per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale, al quale però non possono partecipare le amministrazioni pubbliche ma solo i privati (cittadini, cooperative, enti del terzo settore oppure piccole e micro imprese). Naturalmente, anche gli enti ecclesiastici possono partecipare per ottenere fino ad un massimo di 150mila euro.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’