Lite in un bar a Travo, giovane straniero inveisce contro i carabinieri: denunciato

Un giovane straniero è stato denunciato dai carabinieri di Rivergaro per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere, in seguito a una lite per futili motivi avvenuta in un bar del centro di Travo nella tarda mattinata di martedì 3 settembre e che ha coinvolto almeno tre persone.

I carabinieri giunti sul posto, in seguito a una segnalazione arrivata al 112, hanno diviso i contendenti per non far degenerare a più gravi conseguenze il diverbio.

Gli accertamenti sul posto hanno permesso di ricostruire che i tre stranieri, probabilmente dopo aver passato la serata in compagnia e probabilmente in preda all’alcol, improvvisamente per futili motivi, una parola o una battuta di troppo, hanno iniziato a litigare ed uno di loro, un operaio di 38 anni residente in città, ha estratto dalla tasca un cacciavite, mostrando aggressività nei confronti dei militari intervenuti, spintonandoli.

E’ stato stato denunciato alla Procura della Repubblica di Piacenza dove risponderà di resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.