Cadeo, la lite al parcheggio finisce con un coltello alla gola in pieno giorno

Doveva essere una domenica come tante, un giro sui mercatini di Cadeo, un paio d’ore di relax, poco prima di rientrare per pranzo. “Invece è finita con un coltellino quasi puntato alla gola”, dopo una banale lite per un parcheggio nella zona della stazione. La piacentina che racconta quanto accaduto sottolinea di essere arrivata a Cadeo domenica verso le 9. Con lei, il compagno.

“Quando siamo tornati all’auto, alle 11, abbiamo notato la targa piegata, danneggiata. L’auto davanti era attaccata infatti alla nostra”, spiega, chiedendo di restare anonima. “Poco dopo vediamo arrivare il proprietario di quell’auto. Fa finta di niente e sale. Il mio compagno allora bussa al finestrino, gli dice “Le sembra il modo di parcheggiare?”».

Da lì inizia l’incubo: “Quell’uomo, di circa sessant’anni, ha tirato fuori dalla tasca un cutter, mi ha guardata negli occhi e ha detto “Hai presente cosa posso fare io con questo a te?””.

I toni si sono alzati, e l’uomo col cutter ha tentato di risalire sull’auto, fermato dal compagno della donna che l’ha strattonato: “Nonostante questo, l’uomo ha spinto sull’acceleratore. Così il mio compagno è finito a terra. Era una maschera di sangue”.

Sul posto, per medicare il ferito e trasportarlo al pronto soccorso, è intervenuta l’ambulanza. Anche altri residenti, ieri, hanno segnalato di aver trovato l’auto danneggiata al ritorno dai mercatini della domenica.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ