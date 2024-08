In due mesi 120 multe a Travo: stop ai parcheggi selvaggi con l’agente Nocera

Da zero a oltre cento multe in un paio di mesi. E così l’amministrazione comunale di Travo dimostra di voler tenere la barra dritta sulla questione della viabilità del centro storico, un dei problemi cronici e apparentemente irrisolvibili del piccolo borgo.

Contro i parcheggi selvaggi, le auto in doppia fila lungo la Provinciale e le soste improbabili ci pensa ora la nuova agente di polizia locale Valentina Nocera: dal suo arrivo a Travo, la 30enne ha esaurito libretti su libretti di contravvenzioni. Un eccesso di zelo? Piuttosto la necessità di invertire una tendenza ai parcheggi “impossibili” che a Travo sembrano diventati una normalità, specialmente nel periodo estivo.

Tra strade strette, qualche “pigrizia” degli abitanti e l’assenza di un vigile, finora se ne sono viste di tutti i colori. Adesso, con il nuovo agente Nocera l’aria sembra essere cambiata: la vigilessa ha tolto le ragnatele al blocchetto delle contravvenzioni e ora, pur senza eccessi, è implacabile in tutte quelle situazioni in cui diventi impossibile anche “chiudere un occhio”. Situazioni che a Travo, evidentemente, sono tante e troppe: sono circa 120 le contravvenzioni elevate in un paio di mesi di attività del nuovo agente.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ