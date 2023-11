Il consiglio dice sì al mercato coperto nelle ex scuderie. Dubbi dalle minoranze

“Ibrido, sì, ma in un luogo di bellezza”. L’assessore all’Urbanistica Adriana Fantini ha sintetizzato così in consiglio comunale il progetto di recupero delle ex Scuderie di piazza Casali per trasferirci il mercato coperto. Ibrido, non nell’accezione critica sollevata dalla minoranza che teme che l’enfasi sull’enogastronomia faccia velo all’aspetto culturale che è centrale nell’accordo di valorizzazione dello storico edificio sulla cui base l’Agenzia del Demanio lo cede gratuitamente al Comune. Ma invece nel senso di “ibridare due funzioni compatibili in un posto concepito per i cavalli che sarà un luogo di bellezza e di pregio grazie al controllo della Soprintendenza”, ha considerato Fantini rimarcando che delle ex Scuderie due sono i piani da ristrutturare: il piano terra dove ospitare per l’appunto il mercato rionale con spazio per cinque attività di vendita e quello sopra da destinare a sala polifunzionale, termine in cui “ci sta dentro la valorizzazione della storia locale e del nostro territorio”.

La maggioranza ha votato convintamente a favore di un progetto che “corrisponde in pieno alla nostra idea di governo e di riqualificazione della città”. Astenute (o non partecipanti al voto) le minoranze che, seppur con contenuti distinti (dal centrodestra sono arrivati apprezzamenti per l’intervento di recupero , non da ApP), si sono ritrovate sul monito rispetto ai “rischi” e alla “mancanza di garanzie” circa il risultato finale dell’operazione.

RENDERING EX SCUDERIE DI PIAZZA CASALI