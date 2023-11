Da Lella Costa a Jacopo Veneziani: Pulcheria dal 20 novembre. Il programma

È arrivata alla 22esima edizione Pulcheria, la rassegna dedicata a donne, talenti professioni che andrà in scena dal 20 al 26 novembre ed è organizzata dal Comune di Piacenza in collaborazione con Fondazione di Piacenza e Vigevano e Xnl.

Si parte il 20 novembre alle 18.30 all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano con Lella Costa e Ippolita Baldini per un omaggio a Franca Valeri e si chiude il 26 novembre alle 18.00 con lo storico dell’arte Jacopo Veneziani con le figure femminili nell’arte. Tra gli altri appuntamenti in programma quello con lo psicoanalista Massimo Recalcati, la fisica Gabriella Greison, la filosofa Michela Marzano, le performer Chiara Bersani e Marta Cuscunà, la regista Elena Rebeca Carini. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Alla tradizionale rassegna si unisce Pulcheria Off, iniziative curate dalle associazioni che partecipano al Tavolo comunale per le politiche di genere. Tra gli appuntamenti in programma in questo ambito c’è anche la presentazione del Vocabolario del rispetto.

PULCHERIA 2023 IL PROGRAMMA

PULCHERIA E PULCHERIA OFF TUTTI GLI APPUNTAMENTI

PULCHERIA LA LOCANDINA