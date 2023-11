Al via Pulcheria con Lella Costa, Massimo Recalcati, Ippolita Baldini

Parte oggi Pulcheria lo storico festival sui talenti delle donne promosso dal Comune di Piacenza, che inizia con due appuntamenti d’eccezione all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano: nel tardo pomeriggio, alle 18.30 Lella Costa e Ippolita Baldini apriranno il festival con l’evento – omaggio a Franca Valeri “Ad essere Franca… L’eredità artistica di Franca Valeri” e alla sera, 21.30 lo psicanalista Massimo Recalcati sarà protagonista dell’incontro “madre e donna”.

“Pulcheria inizierà sotto “il segno di Venere” si può dire [n.d.r.:“Il segno di Venere” è il titolo di un film di Dino Risi con Franca Valeri] – commenta Paola Pedrazzini, direttrice artistica di Pulcheria – visto che il primo appuntamento è proprio un omaggio al genio della Valeri, un’artista unica che a distanza di anni, resta ancora oggi un imprescindibile riferimento per la sua cifra comica rivoluzionaria e per i suoi personaggi iconici come la signorina snob, la sora Cecioni o Cesira la manicure…

Mi fa molto piacere il confronto che si crea grazie a Pulcheria tra Lella Costa (”amica” storica di Pulcheria) e Ippolita Baldini (per la prima volta a Piacenza) due straordinarie “eredi artistiche” di Franca, così come sono particolarmente felice che abbia accolto il mio invito Massimo Recalcati a cui è affidato un tema complesso e affascinante!”

Serena Groppelli, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Piacenza, esprime grande soddisfazione per il “cartellone” di Pulcheria che “si configura ricco di contenuti e rivede i temi del femminile protagonisti! Il filo rosso che ci ha guidate è stato quello dell’abbattimento degli stereotipi, del cercare strade diverse e poco battute dell’essere donna. La questione dell’autodeterminazione femminile è ancora lontana dall’essere risolta e deve diventare una questione sociale, non di solo appannaggio femminile.

Abbiamo scelto non a caso la settimana del 25 novembre perché l’auto-realizzazione e l’abbattimento degli stereotipi sono il primo passo necessario per creare una cultura di rispetto!”