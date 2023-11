Atmosfera natalizia tra cori, trenino gratuito in centro storico e artigianato

Si scalda l’atmosfera natalizia nel cuore della città, dove sabato 2 e domenica 3 dicembre tornerà anche il trenino gratuito che congiunge il capolinea del Pubblico Passeggio con piazza Sant’Antonino e piazza Cavalli, operativo dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.

Una modalità nuova e divertente per scoprire il centro storico e viverlo in modo più accessibile, alla ricerca di tipicità e sorprese tra le bancarelle del Villaggio di Natale all’ombra di Palazzo Gotico – tra cui curiosare, nel fine settimana, dalle 10 alle 20 (sino alle 19 dal lunedì al venerdì) – o tra gli stand del mercatino d’alto artigianato “Creare”, in programma dall’1 al 3 dicembre nel complesso del Carmine di piazza Casali 10, con i seguenti orari: venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 19.

Non mancherà, per i più piccoli, l’appuntamento con Babbo Natale in piazza Cavalli, sia sabato 2 che domenica 3 dicembre dalle 15 alle 18, così come il ritmo della musica che caratterizza il periodo delle festività. Sabato 2 dicembre alle 16, le note del Coro Polifonico Farnesiano animeranno la Porta del Paradiso della Basilica di Sant’Antonino, mentre intorno alle 17 sul palco di piazza Cavalli – compatibilmente con le condizioni meteo – si svolgerà l’esibizione dell’Asd Fbl Twirling Piacenza, che vedrà protagoniste le atlete e majorette campionesse italiane di specialità. Approderà al Villaggio di Natale, al termine dello spettacolo, anche il concerto itinerante della Banda Ponchielli, che già dalle 16.45 attraverserà le vie del centro da piazza Duomo a piazza Cavalli.

Nel pomeriggio di domenica 3, appuntamento in piazza Cavalli dalle 15.30 con lo spettacolo di visual comedy “Talché” a cura di Davide Gibbo Fontana, mentre sarà il Corpo Bandistico Pontolliese, con i suoi strumenti, ad animare il centro storico come una vera e propria “Marchin’Band”. Torna, sempre nella giornata di domenica 3, anche l’appuntamento mensile con il Via Roma Street Market, dalle 9 alle 17 per un’edizione speciale in clima prenatalizio.

Tutti gli aggiornamenti su www.nataleapiacenza.it e seguendo l’omonima pagina Facebook.