Mostre, mercatini, presepi: gli appuntamenti del fine settimana in città e provincia

Creare – Mostra di Alto Artigianato, Edizione Natale – Ex Chiesa del Carmine, dalle 15 alle 20 potrai scoprire oggetti unici e irripetibili, oggetti in porcellana, stoviglie, gioielli, borse, abiti, scarpe, costumi, ombrelli e complementi d’arredo tutti accomunati da un unico denominatore comune: l’hand made. Ingresso gratuito.

Creare – Mostra di Alto Artigianato, Edizione Natale – Ex Chiesa del Carmine, dalle 15 alle 20 potrai scoprire oggetti unici e irripetibili, oggetti in porcellana, stoviglie, gioielli, borse, abiti, scarpe, costumi, ombrelli e complementi d’arredo tutti accomunati da un unico denominatore comune: l’hand made. Ingresso gratuito.

Il Natale di Grazzano Visconti – per le vie del borgo, dalle 10 alle 19 vi aspettano i selezionati mercatini di Natale ricchi di oggetti artigianali, gli spettacoli di fuoco e magia, i food truck e tante attrazioni ed eventi per grandi e piccini. Ingresso al Borgo gratuito senza prenotazione.

Domenica 3

PIACENZA

Polvere di stelle – Kronos Museo della Cattedrale, dalle 15.30 alle 17.30 appuntamento con un laboratorio creativo e divertente, in cui i bambini potranno ammirare la stelle comete nelle opere del Museo e della Cattedrale, imparare il loro significato simbolico e sentire le filastrocche che ne narrano la magia.Evento per bambini tra i 5 e gli 11 anni. Prenotazione obbligatoria.

Vesperali di musica e di parole – Cattedrale di Piacenza, dalle 16.45 alle 17.30 si terrà un momento di cultura e di riflessione in cui la musica d’organo si intreccia con la narrazione di vissuti di artisti o di importanti personaggi della storia locale o internazionale. Ospite l’artista scultore Christian Zucconi, musiche di M. Duprè, M.E. Bossi, J.S. Bach. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

L’amor del bello: ricordo di Giuseppe Ricci Oddi – Chiesa di San Sisto, ore 14.30 si terrà l’ultima camminata domenicale condotta dall’Architetto Manrico Bissi, alla scoperta della vita e delle opere del più grande magnate piacentino del primo Novecento. Il percorso includerà la visita al Palazzo Ricci Oddi, già Palazzo Paveri Fontana, e agli esterni della Galleria Ricci Oddi.

I Fasti di Elisabetta Farnese – Palazzo Farnese, dalle 10 alle 18 tornano per la prima volta, a quasi trecento anni dalla loro migrazione a Napoli, le tele eseguite nel Settecento dal pittore di corte Ilario Mercanti, detto lo Spolverini.

Creare – Mostra di Alto Artigianato, Edizione Natale – Ex Chiesa del Carmine, dalle 15 alle 20 potrai scoprire oggetti unici e irripetibili, oggetti in porcellana, stoviglie, gioielli, borse, abiti, scarpe, costumi, ombrelli e complementi d’arredo tutti accomunati da un unico denominatore comune: l’hand made. Ingresso gratuito.

Il Natale a Piacenza – Piazza Cavalli, dalle 10 alle 20 sarà possibile fare shopping tra le casette del mercatino ricche di oggetti artigianali e idee regalo, deliziare il palato con specialità da tutto il mondo, assistere e divertirsi con gli innumerevoli eventi, concerti e spettacoli inprogramma.

GROPPARELLO

Castello d’inverno. Magia del Natale incantato – Castello di Groparello, ore 11.30 e 15.30 visita guidata speciale alla scoperta del Castello pronto per i festeggiamenti del Natale. Un tour tra gli splendidi allestimenti tematizzati per ogni sala e arricchito dei racconti del Natale e da tanti dolci della tradizione profumati di miele e spezie.

VERNASCA

I mercatini delle meraviglie – Vigoleno, dalle 10 alle 18 appuntamento con i mercatini delle Meraviglie a tema natalizio con prodotti tipici, artigianato e idee regalo originali. Alle 15 spettacolo itinerante di danze popolari con il gruppo Danzinfesta.

Vestioevo – La moda al tempo degli Scotti – Oratorio della Beata Vergine delle Grazie, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 esposizione di abiti storici dal 1346 al 1427 a cura di Michela Renzi fondatrice di Vestioevo. La mostra sarà visitabile fino al 4 febbraio 2024. Ingresso libero.

BORGONOVO

Dolce Natale – dalla mattina potrete visitare i Mercanti di Qualità in V.le Marconi e il mercatino degli hobbisti e delle associazioni locali in Via Roma e P.zza de Cristoforis. Dalle 15 spettacoli, animazione e sorprese per i più piccoli e le loro famiglie.

PONTENURE

Pontenure Christmas – Piazza Re Amato, dalle 9 alle 19 troverete gli intramontabili Mercatini di Natale con le bancarelle di artigiani e creativi, animazione per bambini, food truck con anolini da passeggio e vin brulè, esibizioni e tanto altro.

CASTELLARQUATO

Un Mondo di Presepi – Palazzo del Podestà dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18 potrete ammirare questa rara rassegna composta da più di cento natività provenienti da tutto il mondo, testimoni di usi e costumi diversi, tutti da scoprire.

GRAZZANO VISCONTI

Il Natale di Grazzano Visconti – per le vie del borgo, dalle 10 alle 19 vi aspettano i selezionati mercatini di Natale ricchi di oggetti artigianali, gli spettacoli di fuoco e magia, i food truck e tante attrazioni ed eventi per grandi e piccini. Ingresso al Borgo gratuito senza prenotazione.

MUCINASSO (PIACENZA)

Mercatini di Natale, dalle 14.30 alle 18.30 nell’antica stalla del cortile parrocchiale, vi aspettano numerose idee regalo e prodotti artigianali creati da “Il laboratorio” della parrocchia San Tommaso.

PODENZANO

Circo Sogni – La Faggiola di Gariga, ore 21 minifestival gastronomico con musica, performance e spettacoli a tema circense all’interno di un’incantevole tenda da circo allestita a festa.