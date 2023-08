Casa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Tramonto in musica con vista Perduca – Termine Grosso, ore 18 escursione ad anello di 6,5 km sui sentieri che uniscono la Pietra Parcellara e la Pietra Perduca. Al rientro, concerto di Banda Ikona “Mediterraneo ostinato” nella splendida location di Teatro Organico. Prenotazione obbligatoria.

Sagra Agostana dell’Anatra – San Giuliano, dalle 19 durante la serata potrete assaporare le specialità gastronomiche del territorio, come le tagliatelle al sugo d’anatra, la mariola, la torta fritta e la spalla cotta, e divertirvi con la musica dell’orchestra Mora Manila. Ingresso a offerta libera.

Treves Blues Band – Piazza Combattenti, ore 21.15 la rassegna “Musiche Nuove” vi aspetta per una serata magica con il blues. A corredo della serata stand gastronomici della Curte Neblani, e a seguire musica con Dj. Ingresso gratuito.

Concerto di Danilo Rossi e Stefano Bezziccheri – Piazzetta Santa Chiara, ore 21.15 ultimo incontro della rassegna Bobbio Classica. La manifestazione, diretta artisticamente da Maria Ernesta Scabini, vede come protagonisti viola e pianoforte in un concerto che dal Romanticismo giunge al Novecento. Ingresso gratuito.

Sagra Agostana dell’Anatra – San Giuliano, dalle 19 durante la serata potrete assaporare le specialità gastronomiche del territorio, come le tagliatelle al sugo d’anatra, la mariola, la torta fritta e la spalla cotta, e divertirvi con la musica dell’orchestra Laura Talenti. Ingresso a offerta libera.

Sagra di Sant’Elena – Area feste potrete gustare le tipiche pietanze piacentine, come tortelli, pisarei, grigliate di carne, salamella alla piastra, spiedini, torta fritta con salume misto, dolci e vino a volontà. Non mancherà l’occasione di divertirsi con il ballo su pista d’acciaio e i giochi per i bambini. Ingresso a offerta

Volontariamente in Festa – Piazza Tenente Pietro Inzani, dalle 19.30 la Sezione Avis di Morfasso, la Pubblica Assistenza Croce Verde e la Pro Loco Morfasso tornano a organizzare una cena indimenticabile con Paella della Taberna Movida e golosi dolci. La serata sarà allietata dalla musica di un fantastico Dj, che vi farà ballare e divertire fino a tarda notte. Prenotazione obbligatoria.

Domenica 20

CASTELVETRO

Marcia della Concordia – San Giuliano manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero aperta a tutti, con tre percorsi di Km 6, 10 e 15. Partenza dalle 7.30 alle 9 da via VI Martiri – Piazzale Ex Scuole.

Sagra Agostana dell’Anatra – San Giuliano, dalle 19 durante la serata potrete assaporare le specialità gastronomiche del territorio, come le tagliatelle al sugo d’anatra, la mariola, la torta fritta e la spalla cotta, e divertirvi con la musica dell’orchestra Nevio & Alfien . Ingresso a offerta libera.

PECORARA

Festa della Patata De.Co. – Busseto, dalle ore 12 il Circolo ANSPI Comunità BACC “Val da Sur” vi aspetta, presso il Campo Sportivo del paese, per passare insieme una giornata all’insegna del buon cibo e del buon bere. Nel pomeriggio si terranno i tradizionali giochi del campanile per i più grandi e i più piccoli. Possibilità di acquistare le patate De.Co. e prodotti a km0.

ROTTOFRENO

CORTE BRUGNATELLA

Mercatino alla Corte dei Brugnatelli – Marsaglia, dalle 9 alle 18 se sei alla ricerca di oggetti originali e creativi, non perderti il mercatino in Piazza Severino Balletti a Marsaglia. Potrai trovare artigianato, riuso e reminder di qualità in una cornice suggestiva.

FARINI

Festa dei Trattori – Groppallo, dalle 11 per tutto il giorno la manifestazione celebra la tradizione agricola del paese con tante attrazioni per grandi e piccini. Oltre alla gustosa cucina locale e alla sfilata di trattori per le vie del paese, nel pomeriggio vi aspettano giochi con trattori, giochi popolari e il grande assalto al Palo della Cuccagna. Disponibile servizio navetta da Groppallo alla festa.

ALSENO

Festa di San Bernardo – Chiaravalle della Colomba, dalle 19 appuntamento con l’evento culturale e gastronomico che celebra il patrono dell’abbazia Cistercense, con stand che offrono specialità locali, musica e balli con orchestre dal vivo, visite guidate al complesso monastico e spettacoli di danza.

VERNASCA

Festa della Patata – Vezzolacca giunta alla 45° edizione, ogni sera a partire dalle 19 sarà possibile gustare i piatti della tradizione preparati a mano, tra cui le immancabili patate, godere di panorami e scorci affascinanti, e divertirsi con tanta buona musica. Ingresso e parcheggio gratuito.