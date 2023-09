Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 1

VIGOLZONE

Havana Club – Tributo a Vasco Rossi – Piazza Castello, ore 21.30 una serata speciale, piena di energia e divertimento con le più belle canzoni del rocker, interpretate dal bravissimo Michele Carovano e la sua band, finalista del programma “Tali e quali show 2023”.

FONTANA PRADOSA (CASTELSANGIOVANNI)

Fontana di Birra presso la sede “Amici di Fontana” si potranno gustare salumi e formaggi, hot dog, onion rings, burtlèina, patatine dippers, cinghio burger, il tutto innaffiato da buona birra artigianale.

CASTELVETRO

8° Sagra dello Scalogno Piacentino – Piazza del Comune, dalle 19 un’occasione per gustare la cucina tradizionale e il prodotto tipico del territorio con piatti a base di scalogno. Tutte le sere, musica dal vivo, balli su pista in acciaio, luna park, mostre e street food.

CARPANETO

Festa della Coppa la manifestazione, dedicata alla celebrazione di uno dei tre salumi DOP del territorio, propone una giornata di festa all’insegna dell’enogastronomia, della cultura e del divertimento, con musica dal vivo, mostre, eventi sportivi, degustazioni del prelibato salume in abbinamento ai pregiati vini D.O.C., shopping e tanto altro.

Non Solo Foto – Piazza XX Settembre mostra fotografica di due fotografi professionisti, Alberto Ghizzi Panizza ed Enrico Schiavi, e di oltre 30 fotografi. All’interno della mostra una sezione dedicata alla storia di Carpaneto con immagini d’epoca.

BORGONOVO

33° “Curum par la Chisola” manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero aperta a tutti, con due percorsi di Km 6 e 13. Partenza dalle 18.00 alle 19.00 presso il Cortile della Rocca Comunale in Piazza Garibaldi.

57ª Festa d’la Chisola – dalle 19.30 la Pro Loco vi aspetta aspetta per farvi gustare i piatti tipici della tradizione, tra cui l’immancabile focaccia con i ciccioli, riconosciuta come prodotto De. Co. Dalle 21.30 si balla sulle note disco ’70 ’80 con Dance Angels.