Festa della Liberazione e fine settimana, gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Giovedì 25

PIACENZA

La Cattedrale di Piacenza: una storia lunga 900 anni – Duomo, dalle 14.30 alle 15.30 coinvolgente visita guidata che condurrà i visitatori alla scoperta dell’antica storia della Chiesa Madre della diocesi di Piacenza-Bobbio. Prenotazione consigliata.

Colori al Museo – Museo civico di storia naturale, ore 10.30 visita guidata speciale, con un esperto botanico, per approfondire l’importanza naturalistica dei colori all’interno del mondo vegetale dal punto di vista biologico e chimico.

Piacenza Liberata – IAT-R, Piazza Cavalli, dalle 16 alle 17.30 visita guidata per adulti alla scoperta di alcuni dei luoghi più significativi che raccontano le diverse fasi di occupazione e liberazione della città. Prenotazione consigliata.

25 Aprile al Museo – Palazzo Farnese, ore 17 in aggiunta alle visite guidate ordinarie è prevista una visita guidata tematica “Gh’era âria ‘d primavera e ‘d libertà” al Museo del Risorgimento. Il visitatore sarà condotto alla riscoperta di quello spirito di speranza e libertà che caratterizzò Piacenza Primogenita d’Italia.

Piacenza Collettiva – Piazza Cavalli – Piazzetta Pescheria – Portici Gotico, ore 10 dopo le manifestazioni della mattina, cui seguirà l’orazione ufficiale di Gad Lerner, in programma nel pomeriggio concerti, dibattiti e spettacoli.

Aperture straordinarie delle mostre Sul Guardare a XNL Piacenza, dalle 10.30 alle 19.30 in occasione delle festività, il centro culturale d’arte contemporanea sarà aperto al pubblico per consentire a turisti e appassionati d’arte di visitare le due mostre in corso del ciclo Sul Guardare. Ingresso gratuito.

Aperture straordinarie della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18 al pomeriggio, su prenotazione, visita guidata, compresa nel biglietto di ingresso, dedicata alle opere più iconiche del museo con la direttrice.

CASTELLARQUATO

Visite Guidate al borgo di Castell’Arquato in occasione della Festa della Liberazione visite guidate al borgo con partenza dallo IAT alle 10.30 e alle 15.30. La Rocca Viscontea e il Museo Geologico Giuseppe Cortesi saranno aperti con orario di ingresso dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30. Sempre aperta e visitabile sarà la chiesa della Collegiata di Santa Maria Assunta (dalle 9 alle 19). Il Museo Illica apre su richiesta rivolgendosi allo IAT durante gli orari di apertura dell’Ufficio (10-13 e 14-18).

Favole da Cortile – Palazzo del Podestà, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18 mostra personale monografica di Gianfranco Asveri che raccoglie una selezione di circa trenta opere ispirate a figure oniriche di animali realizzati dall’artista fra il 2011 e il 2024, in tecnica mista. La mostra sarà aperta al pubblico fino a domenica 12 maggio 2024. Ingresso gratuito.

Curiosando a Castell’Arquato – Piazza Europa, dalle 9 alle 18 una giornata in compagnia di bancarelle e mercatini, idee regalo, artigianato e gastronomia.

PONTEDELLOLIO

Mercanti di Qualità – Ponte dell’Olio, dalle 8 alle 19 giornata dedicata al divertimento e allo shopping con bancarelle di abbigliamento, calzature, fiori, alimentari, oggettistica, artigianato e tanto altro.

MORFASSO

La strada dei monti – Museo della Resistenza, dalle 10 alle 18 in occasione della festività il museo rimarrà aperto per tutta la giornata con visite guidate e tante attività per bambini.

AGAZZANO

Visite guidate straordinarie al Castello di Agazzano – Alle ore 11 – 15 – 16.30 il percorso di visita vi porterà a scoprire i saloni riccamente decorati con gli arredi originali di Villa Anguissola, la Rocca e il magnifico giardino. Non è obbligatoria la prenotazione.

RIVERGARO

Festeggiamo la Liberazione in programma in Piazza Araldi, dalle 10.30, letture di racconti e testimonianze dei protagonisti della Resistenza del 43-45. A cura di Mila Boeri e David Remondini. Nel pomeriggio sul lungofiume eventi di musica dal vivo, danze e teatro.

Grill Contest – Parco del Trebbia, dalle 18 alle 24 festival dedicato al cibo di strada, alla cultura del barbecue, alla birra e alla musica. In programma concerti e dj set su 4 palchi, degustazione vini piacentini e area giochi per bambini. Ingresso libero e gratuito.

BESENZONE

Marcia di Besenzone manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero aperta a tutti, con due percorsi di Km 6 e 12. Partenza libera dalle 7.30 alle 8.30 da Piazza della Repubblica.