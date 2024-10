Sagra Porcaloca – Croce S. Spirito da stasera e per tutto il weekend torna l’imperdibile appuntamento con la sagra dedicata al cotechino vaniglia e all’oca. Tre giorni ricchi di musica live, mercatini, bancarelle, luna park e, naturalmente, cucina tipica piacentina. Domenica gli stand saranno aperti anche a pranzo.

Aeronautica Militare Balloon Cup – Aeroporto di Piacenza-San Damiano da oggi e per tutto il fine settimana, la prima edizione della manifestazione sportiva vedrà piloti di fama internazionale competere in emozionanti prove di precisione e distanza. Oltre alle gare, i visitatori potranno assistere a sorvoli di velivoli, visitare l esposizione aeronautica, cimentarsi nel simulatore di volo, partecipare a laboratori e passeggiare nel villaggio sponsor. Ingresso gratuito, previa registrazione.

Oltre al margine – Incontro con Giulia Vallicelli – XNL Piacenza contemporanea, ore 18.30 in occasione della mostra Out of the Grid. Italian zine 1978-2006, curata da Dafne Boggeri, si terrà un incontro con Giulia Vallicelli, esperta di editoria punk e studiosa delle fanzine come strumento di indagine della storia contemporanea. Ingresso libero e gratuito.

Domani, Sabato 12

PECORARA

Il cammino degli ospedali partigiani – Località Lazzarello, ore 14.45 escursione guidata al confine tra Emilia-Romagna e Lombardia, dedicata alla scoperta della rete delle infermiere clandestine, fondamentali presidi sparsi sul territorio in tempo di guerra, e della preziosa opera dei medici e dei sanitari impegnati in prima linea nei movimenti di Resistenza. La camminata fa parte del progetto Val Tidone Lentamente .

LUGAGNANO

Commedia dialettale “Vat a fe visite ” – Teatro Anna Barani, ore 20.45 di scena la Filodrammatica Val Vezzeno con la brillante commedia dialettale scritta da Mauro Adorni.

PIACENZA

XNL Family – XNL Piacenza contemporanea, ore 17 in occasione della ventesima Giornata del Contemporaneo, promossa da AMACI dal 2005 e dedicata all arte contemporanea, si terrà una visita guidata interattiva per adulti e bambini alle mostre allestite nelle gallerie di XNL Arte e al palazzo Ex-Enel. Prenotazione obbligatoria.

13ª Edizione di Corteggiando – Teatro San Matteo, ore 20.45 serata finale del rinomato Festival dei Corti Teatrali. Dopo un’attenta selezione, i finalisti di quest’anno presenteranno le loro opere originali sul palco. Evento gratuito.

Piacenza Classica – IAT-R Piacenza, dalle 10.30 alle 13.30 visita guidata per adulti che accompagnerà i partecipanti attraverso le suggestive strade del centro storico di Piacenza, ricco di preziose testimonianze architettoniche gotiche, barocche e neoclassiche.

Antigone – Teatro Municipale, ore 21 rivisitazione della celebre tragedia di Sofocle, accompagnata dalle musiche di Felix Mendelssohn. Lo spettacolo, una prima assoluta internazionale in lingua italiana, prevede un organico che include orchestra sinfonica, coro, voci soliste e attori, combinando prosa, recitazione, musica e sinfonia in un atto di interdisciplinarietà.

Giornate FAI d’Autunno durante la giornata apertura straordinaria del Polo di Mantenimento Pesante Nord e dell’Ex Chiesa del Carmine, entrambi accessibili senza prenotazione con un contributo libero. Le visite si terranno anche in caso di maltempo.

PONTEDELLOLIO

Una marcia per la vita marcia ludico motoria aperta a tutti, in memoria di Michele Signaroldi, con due percorsi di km 6,5 e 8,5. Partenza libera dalle 15.30 alle 16.30 da Piazza delle Fornaci a Pontedellolio.

VILLANOVA

Giornate FAI d’Autunno – Soarza durante la giornata apertura straordinaria del Palazzo Costa Picasso, dell’Asilo infantile Luisa Picasso Ratto e della Chiesa di San Giovanni Battista. Tutti i luoghi saranno accessibili senza prenotazione con un contributo libero. Le visite si terranno anche in caso di maltempo.

FIORENZUOLA

Florentia Comics – per le vie del centro, dalle 10 alle 21.30 aree tematiche per tutte le età, Steampunk, Cosplay, Manga, scrittori, fumettisti e illustratori, mostre e incontri. Per tutta la giornata, mercatino tematico, spettacoli, esibizioni, negozi aperti, musica e animazione, stand espositivi e food. Ingresso gratuito.

PODENZANO

Abat-Jour – Corte Faggiola per tutto il fine settimana si svolgerà il mercato dedicato al vintage, al riciclo e alle autoproduzioni artigianali di moda e design. Due giorni all insegna di laboratori e workshop per grandi e piccini, un vintage & craft market, un area bimbi e un area dedicata al food gourmet. L’ingresso è gratuito.

GRAZZANO VISCONTI

Calici d Italia – Grazzano Wine – dalle 11 alle 20 oggi e domani sarà possibile scoprire, degustare e acquistare direttamente dai produttori oltre 300 etichette di vini differenti. Durante la manifestazione si troverà una piccola area food, con una selezione dei migliori street chef per gustare ottimi piatti on the road tra una degustazione e l altra. Ingresso al borgo gratuito.