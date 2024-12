Cosa fare nel week-end, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 6 CORTEMAGGIORE Amedeo Biggioggero – “La poetica di Tom Waits, concerto per tre” – Teatro Duse accompagnato da Gianni Satta (tromba e flicorno) e Fabrizio Trullu (tastiere), Amedeo Biggioggero interpreterà le ballad più poetiche del leggendario Tom Waits, mescolando blues, jazz, folk e rock con maestria e passione. Ingresso libero con offerta. PODENZANO Pista di Pattinaggio su ghiaccio – Giardini Hawaii per la prima volta, a Podenzano, arriva una spettacolare pista di pattinaggio su ghiaccio per grandi e piccini. Oggi aperta dalle 15 alle 19.30, mentre nei giorni festivi e prefestivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 22. Inaugurazione ufficiale domenica 8 dicembre alle 15. CARPANETO Carpaneto sul Ghiaccio per tutto il fine settimana e fino al 31 gennaio i giardini di Viale Vittoria si trasformeranno in un incantevole villaggio natalizio. I visitatori potranno divertirsi sulla pista di pattinaggio su ghiaccio, passeggiare tra i mercatini ricchi di artigianato e delizie, ammirare un’affascinante esposizione di presepi e assistere a eventi e spettacoli. MUCINASSO (PIACENZA) Mercatini di Natale per tutto il fine settimana, dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9 alle 18.30, nell’antica stalla del cortile parrocchiale, vi aspettano numerose idee regalo e prodotti artigianali creati dal laboratorio della parrocchia San Tommaso. PIACENZA Natale a Piacenza – Città in Festa per tutto il fine settimana sarà possibile fare shopping tra le casette del mercatino di Natale ricche di oggetti artigianali e idee regalo, deliziare il palato con specialità da tutto il mondo, assistere e divertirsi agli innumerevoli eventi, concerti e spettacoli in programma. Piacenza on Ice – Palazzetto dello Sport la pista di pattinaggio su ghiaccio, con pinguini guida per i bambini e una maxi pista per gli adulti, vi aspetta tutti i giorni dalle 15 alle 19.30, sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 10 alle 20.

Domani, Sabato 7 PIACENZA Piacenza tra Guelfi e Ghibellini – IAT-R Piacenza, dalle 15.30 alle 17 visita guidata per adulti alla scoperta dei monumenti e dei luoghi che rievocano gli scontri tra Guelfi e Ghibellini a Piacenza della fine del Duecento. Tra i tanti protagonisti, spiccheranno la storia dell’ascesa politica della famiglia Scotti, le lotte con i Landi per il dominio della città e la figura di Alberto Scoto. Natale in Emporio Solidale – Via Primo Maggio, 62 da oggi fino a domenica 21 dicembre, la Sala Riunioni dell’Emporio Solidale ospiterà il Villaggio di Natale, con attività per bambini e famiglie: laboratori creativi, spettacoli, giochi e visite guidate. Le iniziative sono pensate per bambini a partire dai 3 anni. Creare a Natale – Eccellenze Artigiane – Ex Chiesa del Carmine, dalle 10 alle 19 oggi e domani l’incantevole Ex Chiesa del Carmine si trasformerà in un luogo magico perfetto per celebrare l’arte e l’artigianato in tutte le forme. I visitatori potranno scoprire prodotti unici e originali, ideali per regali natalizi. Ingresso gratuito. CASTELSANGIOVANNI “Una vita sullo schermo” – Ezio Greggio – Teatro Verdi, ore 21 lo spettacolo, parte della stagione teatrale 2024/2025, promette una serata di puro divertimento. Il celebre comico, con il suo stile ironico e graffiante, ripercorrerà la sua carriera, affrontando temi come televisione, politica, sport e la società italiana. CASTELLARQUATO Anolino in Tour – Piazza San Carlo oggi e domani si svolgerà la terza e ultima tappa del tour, un’occasione imperdibile per assaporare gli anolini caldi, preparati a mano, ideali per scaldarsi con l’arrivo dell’inverno. SAN NICOLò La magia del Natale a San Nicolò oggi si terrà il primo di quattro appuntamenti natalizi organizzati dalla Pro Loco locale in collaborazione con diverse associazioni e il Comune. Si inizia alle 15 con un laboratorio per bambini, seguito dalle melodie degli zampognari alle 16 e dall’inaugurazione del presepe alle 16.30. Alle 17.30, spettacolo elfico e, alle 18.15, accensione delle luminarie. GRAZZANO VISCONTI Il Natale di Grazzano Visconti oggi e domani, dalle 10 alle 19, il borgo medievale ospiterà bancarelle di artigiani, luci e addobbi natalizi. In programma: villaggio e casa di Babbo Natale, ufficio postale, Polo Nord, circo degli Elfi, spettacoli di magia, ruota panoramica, pista di ghiaccio, scivolo gigante e food truck. Ingresso gratuito, senza prenotazione.