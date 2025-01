Cosa fare nel week-end, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 31

BOBBIO

Festa di Don Bosco 2025 – Oratorio San Giovanni Bosco oggi, dalle 21 alle 23, Festa Junior per ragazzi dai 12 ai 17 anni con musica e divertimento insieme a Lionel DJ. Domenica 2 febbraio, a partire dalle 15.30, Festa Bimbi con magia e intrattenimento del Mago Willy, seguita da una merenda per tutti.

PODENZANO

Spettacolo teatrale “Il cane a sei zampe” – Palazzo della Cultura, ore 21 la compagnia “Il filo di Arianna Cortemaggiore” porta in scena, con il patrocinio del Comune di Podenzano, lo spettacolo con testo di Gian Carlo Andreoli e la regia di Paolo Contini. Ingresso libero.

PIACENZA

Incontro con Simone Zahami – Ultratrail Mongolia Race / Deserto del Gobi – CAI Piacenza, ore 21 Simone Zahami, preparatore atletico e ultrarunner piacentino, condividerà la sua esperienza alla Mongolia Race nel Deserto del Gobi. Durante la serata racconterà le emozioni e le sfide di questa avventura in uno degli ambienti più impegnativi al mondo. Ingresso libero.

Il Santuario di San Casciano dei Bagni – Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, ore 17.30 l’Associazione Storica e Archeologica Piacentina, in collaborazione con Italia Nostra, organizza una conferenza con il professor Jacopo Tabolli, docente all’Università per Stranieri di Siena. Il professor Tabolli presenterà i recenti ritrovamenti di bronzi etruschi e romani negli scavi del Santuario di San Casciano dei Bagni, che stanno riscrivendo la storia di questo sito di rilevanza internazionale.

Commedia dialettale “Forse l’era mei andä in Cà ad Toni” – Teatro President, ore 21 la Compagnia della Famiglia Piasinteina porta in scena la brillante commedia dialettale in due atti di Fabrizio Solenghi, in programma oggi e domani alle 21. Ambientata in una casa di riposo, la storia segue la rinascita di un’antica amicizia che spinge i protagonisti a un audace piano di fuga. Tra emozioni ritrovate e momenti di adrenalina, la loro avventura si trasforma in un inno alla vitalità.

Giulio Cesare – Teatro Municipale dramma musicale in tre atti su libretto di Nicola Francesco Haym, tratto da Giulio Cesare in Egitto di Giacomo Francesco Bussani. Edizione critica a cura di Bernardo Ticci. L’opera Giulio Cesare di Georg Friedrich Händel andrà in scena oggi alle 20 e domenica 2 febbraio alle 15.30 nell’ambito della Stagione d’Opera del Teatro Municipale, in un nuovo allestimento realizzato in coproduzione con i Teatri di Ravenna, Modena, Piacenza, Reggio Emilia, Lucca e Bolzano.

GAZZOLA

TempEstiva – Festival in Val Trebbia – Winter Edition – Ristorante La Podesteria, ore 21 il primo appuntamento del 2025 per la rassegna letteraria TempEstiva vedrà come protagonisti “I Trentenni” – Silvia Rossi, Stefania Rubino e Ilaria Serena – in dialogo con Marco Bianchi per presentare il loro libro ’80 & ’90 Super Quiz, un omaggio alla cultura pop di quegli anni. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria.

FIORENZUOLA

Il paradiso inaspettato – Ferramonti di Tarsia – Teatro Verdi, ore 10 nell’ambito della Stagione Teatrale 2024/2025, lo spettacolo di Lucilla Perrini, con regia e interpretazione di Sergio Mascherpa, racconta la storia di Ferramonti di Tarsia, il più grande campo di concentramento italiano, aperto nel 1940. Nonostante le difficili condizioni, gli internati vissero con dignità, mantenendo attività culturali e sociali. Grazie all’umanità del comando e al sostegno della popolazione locale, Ferramonti divenne un simbolo di speranza in un periodo buio.