Artemy Sokolovsky – Teatro Municipale, ore 20.30 concerto del pianista israeliano-tedesco vincitore del Premio Bengalli 2023, organizzato come tradizionale coda invernale del Val Tidone Festival in collaborazione con la Fondazione Teatri di Piacenza. Sokolovsky, artista affermato e vincitore di diversi concorsi internazionali, presenterà un programma solistico. Ingresso a pagamento.

250inPasseriniLandi – Biblioteca Passerini Landi in occasione dei 250 anni di storia, cultura e servizio alla comunità, la Biblioteca Passerini Landi propone un ricco programma di eventi, spettacoli, mostre, visite guidate, incontri con autori, laboratori e seminari. Alle 18, il programma della giornata prevede la presentazione del libro “Domani, domani” di Francesca Giannone, in dialogo con Laura Bonfanti.

Domani, Sabato 9

PIACENZA

PAMPHLET – Opere non riverenti – Spazio Mostre di Palazzo Farnese, ore 18 inaugurazione della mostra collettiva che celebra la libertà espressiva e l arte irriverente. Curata da Maria Elena Ricchetti, l esposizione presenta le opere di Silvia Manazza, Valerio Saltarelli Savi e Saturno Buttò, tre artisti che sfidano le convenzioni con linguaggi audaci e provocatori. Ingresso libero. La mostra sarà visitabile fino al 1° dicembre.

Anteprima del Festival della Nebbia – Circolo Belleri, ore 21.30 la serata vedrà Giuseppina Borghese presentare il suo libro “A Manchester con gli Smiths”, in dialogo con la giornalista Barbara Belzini. A seguire, il dj set “This Is England” di Mary Perotti. L’ingresso è gratuito per i soci Arci, con possibilità di tesseramento sul posto.

250inPasseriniLandi – Biblioteca Passerini Landi in occasione dei 250 anni di storia, cultura e servizio alla comunità, la Biblioteca Passerini Landi propone un ricco programma di eventi, spettacoli, mostre, visite guidate, incontri con autori, laboratori e seminari. Alle 15, il programma della giornata prevede una visita guidata alla biblioteca e alla mostra “Inediti in Biblioteca. Dalla Real Casa alla Passerini-Landi” e alle 17.30 la presentazione del libro “La casa di tutti. Città e biblioteche” di Antonella Agnoli.

dEUS in concerto – Teatro Municipale, ore 21 dopo oltre dieci anni, il gruppo torna in Italia con il loro ottavo album, How To Replace It, pubblicato a febbraio 2023. Il concerto celebra i 18 anni del Barezzi Festival e i 220 anni del Teatro Municipale di Piacenza.

Piace Mattoncini – Piacenza Expo, dalle 14 alle 19 la più grande fiera creativa dedicata alle costruzioni con mattoncini Lego torna a Piacenza. Con oltre cento espositori, l’evento offrirà una vasta gamma di attrazioni e aree tematiche, oltre a una sezione dedicata allo shopping, senza dimenticare attività per i più piccoli, come laboratori creativi e un’area gioco.

Viaggio tra Stelle e Pianeti al Planetario Vega Skywatching – Palestra di danza “La Stanza di Danza” durante tutto il fine settimana, alle 16, 18 e 20, potrai esplorare l’universo con esperti astrofili grazie a spettacoli multimediali realizzati con i più moderni simulatori. In programma due spettacoli: “Le meraviglie del Cosmo” e “Frammenti del Sistema Solare”, della durata di 30 minuti, seguiti da una mostra di autentici meteoriti.

RIVERGARO

Commedia dialettale Al pariva tant un brèv ragass – Auditoriu Casa del Popolo, ore 21 di scena la Compagnia Filodrammatica Ancaranese con la brillante commedia dialettale in tre atti in dialetto piacentino di Giorgio Tosi. Ingresso offerta pro Hospice di Borgonovo.

VERNASCA

Max Ernst: alla corte della principessa – Oratorio della Beata Vergine delle Grazie di Vigoleno esposizione temporanea dedicata a una delle opere più enigmatiche di Max Ernst, realizzata tra gli anni 20 e 30 del Novecento: Une semaine de bonté. Attraverso 18 stampe tratte da un edizione del romanzo per immagini, il progetto si integra con le attuali visite guidate al castello, esplorando il legame tra il borgo e l’artista. La mostra sarà visitabile nei fine settimana fino al 30 marzo.

FIORENZUOLA

Falstaff e Le Allegre Comari di Windsor – Teatro Verdi, ore 20.45 in programma una delle commedie più celebri di Shakespeare, ricca di equivoci, travestimenti e situazioni comiche. Protagonista è il celebre Sir John Falstaff, uno dei personaggi più amati della sua produzione. L opera intreccia amore, beffe e inganni, conquistando il cuore degli spettatori di tutte le epoche.

GRAZZANO VISCONTI

Il Natale di Grazzano Visconti oggi e domani per le vie del piccolo borgo medievale, dalle 10 alle 19, potrete passeggiare tra le innumerevoli bancarelle di maestri artigiani, immersi in luci, profumi e addobbi. Tanti gli eventi in programma: villaggio e casa di Babbo Natale, ufficio postale, Polo Nord, circo degli Elfi, spettacoli di magia, ruota panoramica, pista di ghiaccio, scivolo gigante e un’area ristoro con food truck e posti a sedere. L’ingresso al borgo è gratuito, senza necessità di prenotazione.

CASTELSANGIOVANNI

Cioccolandia lungo Corso Matteotti e in Piazza XX Settembre, a partire dalle ore 15, espositori, pasticcieri, artigiani del cioccolato, artisti dell ingegno mostreranno i propri capolavori in un intreccio di colori e delizie. Non mancheranno gli eventi per i bambini e le eccellenze enogastronomiche della Val Tidone: dai vini delle locali colline al tradizionale e gettonatissimo Batarö.