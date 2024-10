Ottobre Respighiano – Collegio e Galleria Alberoni, ore 21 in occasione del bicentenario della nascita dell’illustre astronomo Lorenzo Respighi, nato a Cortemaggiore, si terrà il “Concerto per Lorenzo Respighi” dell’Orchestra del Liceo Scientifico a lui intitolato. L’ingresso è libero e gratuito.

Domani, Sabato 5

PIACENZA

Alter Fest – Palazzo Ghizzoni Nasalli ricco programma di eventi dedicati a arte, cultura e sostenibilità. Durante il fine settimana, i visitatori potranno partecipare a talks, laboratori, presentazioni di libri e molto altro, con l’obiettivo di scoprire nuovi modi di vivere il presente e costruire un futuro migliore per tutti.

Trova le differenze! – Galleria d’arte moderna Ricci Oddi, ore 16 laboratorio dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni. I piccoli partecipanti esploreranno due opere quasi identiche di Angelo Morbelli, cercando le differenze e imparando a comporre figure e sfondi. Prenotazione obbligatoria.

Commedia dialettale L é finì cma la g äva d andä – Teatro President, ore 21 di scena la Compagnia teatrale della Famiglia Piasinteina con la brillante commedia dialettale in tre atti, tradotta in vernacolo piacentino da Pino Spiaggi, che ne cura anche la regia.

Giuseppe Cruciani in VIA CRUX – Tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire – Teatro Politeama, ore 21 one-man show provocatorio e dissacrante che sfida il politicamente corretto e smaschera le contraddizioni del nostro tempo. Tra monologhi, videocollegamenti, telefonate in diretta e interazioni con il pubblico, Cruciani promette una performance oltre i limiti.

GROPPARELLO

Camminata in Rosa marcia in memoria di Ilaria Zanetti, aperta a tutti, con tre percorsi di km 2, 5 e 9. Partenza libera dalle 15.30 alle 17.30 presso l’area verde di Sariano.

Festa delle Castagne – Località Gusano oggi e domani, il frutto autunnale per eccellenza sarà il protagonista degli stand gastronomici, affiancato da numerose specialità locali. La festa sarà arricchita da musica dal vivo, gonfiabili per bambini e l opportunità di immergersi nell’atmosfera autunnale delle colline con una camminata panoramica.

CASTELLARQUATO

A Castell’Arquato c’era il mare – Palazzo del Podestà, dalle 10 alle 17 straordinaria mostra di modellini navali per tutto il fine settimana, con la presenza di modellisti pronti a guidare i visitatori in questa esposizione di opere artigianali di grande maestria. Ingresso gratuito.

GAZZOLA

Festa di Bastürnon – Tuna per tutto il fine settimana potrete gustare caldarroste e prodotti tipici, partecipare a giochi popolari per bambini e divertirvi con serate danzanti. In caso di maltempo, le attività si svolgeranno al coperto.

BORGONOVO

Festa dello Sport – Centro storico per tutto il weekend presentazioni ed esibizioni di varie attività sportive con le associazioni del territorio.

PONTENURE

I Frutti del Castello – Castello di Paderna, dalle 9 alle 18.30 rassegna di frutti antichi, fiori, piante, prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato. In programma oltre 140 espositori provenienti da tutta Italia, artigianato artistico, mercato di espositori di frutta, piante e fiori dalle varietà più antiche e sconosciute, conferenze, incontri, laboratori per tutte le età e presentazioni di libri.

GRAZZANO VISCONTI

Vampiria seconda edizione della Rassegna Nazionale dedicata al mondo dei vampiri con spettacoli, concerti, performance, bancarelle, convegni, escape room, animazione, area street food e molto altro. L evento si terrà per tutto il fine settimana con ingresso gratuito al borgo.