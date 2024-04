Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Commedia dialettale “Angilei bell’Angilei” – Teatro Omi, ore 21 di scena la Compagnia dialettale Quatar & Quatr’ot con la commedia dialettale in vernacolo piacentino di due atti comici di Giorgio Tosi, per raccogliere fondi in favore della casa di Iris.

Domani, Sabato 6

CASTELLARQUATO

Aldo Braibanti. Il Partigiano, l’Uomo, l’Artista – Torrione Farnese, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 a dieci anni dalla sua scomparsa, la figura di Aldo Braibanti viene ricordata con una mostra di ceramiche realizzate presso il Torrione Farnese, che fu sede del suo laboratorio artistico. Alle ore 15, presso il Palazzo del Podestà incontro con interventi di esperti e letture.

Bosco di Santa Franca – Caccia al tesoro – San Lorenzo avventura sui sentieri alla ricerca dei tesori che la natura sa donare in un posto magico. Divertimento assicurato anche per i piccoli esploratori in erba. Prenotazione obbligatoria.

CastellArt – Rocca Viscontea, dalle 9 alle 18 gli artisti del legno, provenienti da tutta Italia, si esibiranno nella spettacolare realizzazione di sculture in legno con la motosega. Presso il Mezzanino del Palazzo del Podestà sarà inoltre visitabile la mostra di scultura, pittura e fotografia di artisti locali.

PIACENZA

Mercatino Retrò – Galleria Commerciale Borgo FaxHall, dalle 9 alle 17 mostra/scambio dedicata agli amanti dei giocattoli vintage, modellismo, collezionismo, videogiochi, fumetti, album figurine e tanto altro.

Elisabetta Farnese: Sposa Determinata e Stimata Regina – Palazzo Farnese spettacolo di danza conclusivo della Rassegna “Inverno Farnesiano”. In scena circa sessanta ballerine e ballerini, tra gli 8 e i 25 anni. L’esibizione si terrà alle 18 e alle 19.15 in doppia replica.

Gioca e impara al Museo – Museo civico di storia naturale, dalle 16 alle 17.30 laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni: “Giocando con i dinosauri”.

Le Viziate – Teatro San Matteo, ore 21 spettacolo del Gruppo teatrale Le Stagnotte che esplora la natura umana attraverso il prisma dei vizi capitali, interpretati non come semplici difetti ma come sintomi di un bisogno più profondo.

Commedia dialettale “La pär una fola” – Teatro President, ore 21 di scena la Filodrammatica “Gari – Battini” con “La pär una fola”, breve commedia dialettale (ridotta in due quadri) che sarà seguita da una seconda pièce divertente, “S’è rutt ill scatul”, di G. C. Buzzi, sempre in vernacolo piacentino e sempre con riduzione in due quadri.

PiùMA LAB – Piacenza Expo, dalle 9 alle 18.30 fiera di marketing, risorse umane e vendite. Presenti numerosi stand di operatori del settore, incontri e corsi di formazione con professionisti.

CALENDASCO

Visita agli scavi – Castello di Calendasco, dalle 14.30 con la guida dell’archeologa Maria Maffi visita al cantiere delle scuderie del Castello alla scoperta dei ritrovamenti effettuati con gli scavi avviati a inizio anno. Prenotazione obbligatoria.

CORTEMAGGIORE

Rassegna Dialettale Magiostrina – Teatro Duse, ore 21 di scena la Compagnia teatrale dialettale Al Cumèri con lo spettacolo “Aris mäi cardì” di Susy Stragliati. Ingresso a offerta con prenotazione consigliata.