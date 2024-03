Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 22 PIACENZA Il Mandala delle sabbie colorate con i Monaci Tibetani – Auditorium S. Ilario, dalle 18 sarà possibile assistere alla costruzione del “Mandala della Pace” che i monaci tibetani realizzeranno in pubblico con finissima sabbia colorata. Una volta realizzato, verrà distrutto a significare l’impermanenza di tutti i fenomeni, compresa la vita. Ingresso libero. Campionati Nazionali di Scherma – Piacenza Expo, dalle 9 per tutto il fine settimana gare nazionali organizzate dall’A.S.D. Circolo della Scherma “G. Pettorelli” di scherma a squadre e terza prova del Gran Premio di scherma in carrozzina. Disastri e Meraviglie – Ex Chiesa del Carmine, dalle 10 alle 18 esposizione di 32 pannelli fotografici e di testo che documentano il rapporto tra uomo e natura tramite i viaggi compiuti dall’autore Dino Sgarbi dal 1997 ad oggi in tutto il mondo. Ingresso gratuito. Visite guidate alla scoperta delle mostre Sul Guardare – XNL Piacenza contemporanea, ore 18.30 percorso condotto dalla direttrice di XNL Arte Piacenza Paola Nicolin e dalla coordinatrice dei progetti Arte Cinzia Cassinari alla scoperta delle opere di Carol Rama, Del Maino, De Bruyckere e Sala e della storia dell’edificio. Partecipazione gratuita con prenotazione. Turandot – Teatro Municipale, ore 20 Dramma lirico in tre atti e cinque quadri su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, dalla fiaba teatrale omonima di Carlo Gozzi e con il finale del terzo atto di Franco Alfano. Piacenza Jazz Fest – Collegio e Galleria Alberoni, ore 21.15 presso la Sala degli Arazzi si terrà l’esibizione del trio di docenti del Conservatorio piacentino: Lucio Ferrara alla chitarra, Massimiliamo Rolff al contrabbasso e Tony Arco alla batteria. VIGOLZONE Primavera tra le pagine – Biblioteca Don Franco Molinari, ore 10.30 in programma letture animate per bambini sulla Pasqua, seguite da una caccia all’uovo piena di sorprese e divertimento. FIORENZUOLA Le quattro stagioni di Vivaldi come non ve le hanno mai raccontate – Teattro Verdi, ore 21 sul palco si esibiranno i musicisti dell’Infonote Musica, per una rivisitazione in chiave moderna e new age delle famose “Quattro stagioni” di Vivaldi.

Domani, Sabato 23 PIACENZA Il giuoco, il vino, le feste, la danza – Sala dei Teatini, ore 18 il concerto speciale diretto da Maddalena Scagnelli offre un viaggio attraverso la storia della danza, partendo dalle raccolte più famose del Cinquecento e Seicento e arrivando alle composizioni ispirate ai modelli antichi di Purcell, Mozart e Verdi. Con il Gruppo Enerbia, l’Ensemble Le Rose e le Viole e il coreografo e danzatore Riccardo Buscarini. Il Mandala delle sabbie colorate con i Monaci Tibetani – Auditorium S. Ilario, dalle 18 sarà possibile assistere alla costruzione del “Mandala della Pace” che i monaci tibetani realizzeranno in pubblico con finissima sabbia colorata. Una volta realizzato, verrà distrutto a significare l’impermanenza di tutti i fenomeni, compresa la vita. Ingresso libero. Il pane e le spighe. Viaggio d’arte – Kronos – Museo della Cattedrale, ore 20.45 visita guidata tematica per scoprire la raffigurazione del frumento e del pane nelle opere d’arte della Cattedrale e nell’opera “Spighe” di Elio Mariani in arrivo dalla collezione Mazzolini di Bobbio. Prenotazione obbligatoria. Giornate Fai di Primavera – Palazzo Mandelli, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 visita speciale a uno dei più sontuosi palazzi storici settecenteschi del centro storico di Piacenza normalmente non visitabile, poiché sede della Banca d’Italia. Commedia dialettale “Gint cma’s Dev” – Teatro President, ore 21 di scena il Gruppo Filodrammatico “I soliti” con la brillante commedia dialettale in tre comici di Hart&Braddel, adattamento al piacentino e regia di Gianni Sartori. Omaggio a Dario Argento – Multisala Corso Piacenza serata evento che prevede alle 19 la proiezione restaurata e rimasterizzata in 4K del titolo di culto “Suspiria” (V.M. 14) introdotta dal critico cinematografico Carlo Confalonieri, seguita alle 21 dalla presentazione, in prima visione a Piacenza, di “Panico”, il documentario di Simone Scafidi. Mostra e concerto per i 60 anni della Galleria Alberoni – Collegio e Galleria Alberoni doppio evento culturale: alle 17 verrà svelata l’opera dell’artista contemporaneo Omar Galliani che si è posto in dialogo con l’Ecce Homo di Antonello da Messina, e alle 21 concerto incentrato su Beethoven eseguito dalla Monferrato Classic Orchestra. Ingresso libero. BOBBIO Giornate Fai di Primavera durante la giornata in programma: l’apertura straordinaria del ricco e prezioso patrimonio degli Archivi storici diocesani, dalle 10 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 16, e passeggiata di circa 8 km tra antichi sentieri e cammini storici con partenze alle 9.30 da Piazza XXV Aprile. CARPANETO Giornate Fai di Primavera – Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 visite speciali al Castello Scotti da Vigoleno, ora sede Municipale, e all’Eremo di S. Esposito a Badagnano con Chiesa di S. Giovanni Battista; un luogo silenzioso immerso nel verde dei boschi, reso per la prima volta visitabile. CASTELLARQUATO Favole da Cortile – Palazzo del Podestà, ore 11 inaugurazione della mostra personale monografica di Gianfranco Asveri. La mostra raccoglie una selezione di circa trenta opere ispirate a figure oniriche di animali realizzati dall’artista fra il 2011 e il 2024, in tecnica mista. La mostra sarà aperta al pubblico fino a domenica 12 maggio 2024. Ingresso gratuito. CALENDASCO 58° edizione Fiera del Po nata nel 1964 come importante fiera agricola, oggi propone tante iniziative ed eventi ricreativi da vivere tra le numerose bancarelle, escursioni in barca e l’imperdibile pesce fritto. In programma alle 15 la Marcia non competitiva “Du Pass in Riva al Po” e alle 21 “Moglie e buoi dei paesi tuoi” brillante commedia dialettale in tre atti della Compagnia L’Allegra Combriccola.