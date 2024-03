Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 15

FIORENZUOLA

Serata con l’Autore – Sede CPAE, ore 20.45 Luca Dal Monte introdurrà il suo libro “Ferrari Presunto Colpevole”. Il libro offre un’immersione negli eventi della sfortunata Mille Miglia del 1957, un episodio che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo delle corse automobilistiche, costellato dalla tragica perdita di nove spettatori e due piloti. Ingresso libero.

CORTEMAGGIORE

542° Fiera di San Giuseppe – Lungo le vie del paese, dalle 10 torna la prima importante fiera della stagione dedicata alle macchine agricole, industriali, prodotti per l’edilizia e il giardinaggio e artigianato. Non mancheranno i tradizionali stand fieristici e numerosi eventi collaterali che daranno spazio anche alla cultura, all’arte, al divertimento e ai prodotti gastronomici.

Il Grana del Magnifico – Oratorio Don Bosco, dalle 15 seconda edizione del Concorso che, oltre a premiare i caseifici che si sono distinti per la qualità e il gusto di questo prodotto unico nel suo genere, prevede una cena degustazione a base di Grana Padano. Ospite della serata l’intrattenitore e comico Gianpaolo Cantoni.

PIACENZA

Day by Day – CAI Piacenza, ore 21 Rosario Sala dopo aver completato un incredibile viaggio di 31.000 chilometri dall’Italia al Giappone sarà presente per condividere le sue esperienze e racconti. Ingresso gratuito.

La Gobernadora, Elisabetta Farnese, duchessa di Parma e Piacenza, regina di Spagna – Palazzo Farnese, ore 20 spettacolo teatrale di Kabukista Teatro che metterà in luce la vicenda umana, politica e sociale di una donna dalle caratteristiche e risorse intellettuali, umane e civili non comuni in un periodo storico difficile, segnato da molti passaggi epocali nei quali spesso il contributo della stessa Elisabetta non fu di poco peso.

A proposito di Carol Rama – XNL Piacenza, ore 18.30 lezione pubblica con il critico e curatore d’arte contemporanea Giorgio Verzotti interamente dedicata all’opera di Carol Rama. L’incontro illustrerà quanto e fino a che punto il lavoro dell’artista abbia anticipato molti dei temi divenuti di attualità qualche decennio dopo il suo operare.

Paola Turci – Mi amerò lo stesso – Teatro President, ore 21 concerto/monologo sincero e divertente della vita di una donna, in cui è facile identificarsi: i suoi desideri e le sue debolezze, i ricordi e le speranze per il futuro. Il tutto legato da alcune canzoni che hanno fatto da colonna sonora ad ogni fase della sua esistenza.