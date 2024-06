Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 14 CASTELSANGIOVANNI Venerdì Piacentini – Piazza XX Settembre per la prima volta nella sua storia il festival farà il suo esordio a Castel San Giovanni, dove i visitatori potranno assistere a un grande show targato Miss Italia. MONTICELLI Visita Villa Chiappari – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, dalle 17.30 alle 19 il Gruppo FAI di Monticelli vi aspetta per farvi scoprire la storia e l’architettura dell’attuale sede del Comune, delle secolari essenze del parco e, all’interno della villa, della curiosa sala dedicata a Giacomo Malfanti, celebre pittore monticellese. Mangia… e tàs – Parco Comunale, dalle 17 il verde e accogliente parco si trasformerà in un vivace festival gastronomico dove potrete assaporare le delizie culinarie offerte dai food truck, lasciarvi trasportare dalle note musicali che animeranno l’atmosfera e scoprire tesori unici nel mercatino dell’artigianato. PIANELLO Tra-Monti e Lavanda – Azienda agricola Santa Giustina, ore 17 escursione guidata al tramonto, tra Arcello e Santa Giustina, tra i campi di lavanda e ginestre in fiore. Al termine della passeggiata, i partecipanti potranno godere di un brindisi con vini locali offerti dall’azienda Santa Giustina. La camminata fa parte del progetto “Val Tidone Lentamente”. PIACENZA Orzorock Festival – Spazio4.0, ore 18 nel decennale dell’etichetta Orzorock Music, oggi e domani, si terranno due lunghe serate, con ingresso a offerta libera, con musica di qualità, interviste, riprese video, bar e un angolo cucina curato da La Bisia. Alley-Oop Freestyle Festival – Arena Daturi, dalle 19 inizia la tre giorni del festival interamente dedicato agli Action Sports e alla Street Culture. In programma eventi sportivi, esposizioni artistiche, street food, musica, contest e party. Ingresso libero. Filippo e Tommaso Graziani cantano Ivan Graziani – Ex Caserma Cantore, ore 21.30 il primo appuntamento dell’edizione di Piacenza Summer Cult vedrà Filippo Graziani in concerto accompagnato da un ensemble di talentuosi musicisti: Tommy Graziani alla batteria, Massimo Marches alla chitarra, Francesco Cardelli al basso e Stefano Zambardino alle tastiere. Festa Rebeldes – Cooperativa Sant’Antonio, dalle 18 saranno i Punkreas, storica band emblema del punk-rock italiano, ad infuocare l’entusiasmo della festa, anticipati dall’imperdibile show dei valtidonesi Kokadame. Non mancheranno gli stand gastronomici che offriranno specialità alla griglia, piatti tipici della tradizione piacentina e fiumi di birra. Ingresso libero. FONTANA PRADOSA (CASTELSANGIOVANNI) Fontana in Festa – centro paese oggi e domani l’associazione Amici di Fontana vi invita a due serate imperdibili all’insegna della buona cucina, della compagnia e della musica dal vivo con Gli Amici Del Barbero e I-Doll. GRAGNANO Festa degli Antichi Sapori – Piazza della Pace, dalle 19 si potranno gustare i sapori di una volta attraverso la cucina tradizionale offerta dagli stand gastronomici e acquistare prodotti tipici della zona grazie al mercato delle specialità locali. La serata sarà animata dalla “Festa del Gigi”. CAORSO 41° Festa per il Po – Via Torta, dalle 19.30 in programma stand gastronomici con i piatti tipici della tradizione e danze su pista in acciaio con l’orchestra Paolo Bagnasco. Ingresso a libera offerta. PODENZANO Festa della Birra da oggi e per tutto il fine settimana il centro sportivo del paese è pronto ad ospitare la tradizionale manifestazione che animerà le serate con musica, buon cibo e tanto divertimento. Ingresso libero.

Domani, Sabato 15 GAZZOLA Tuna Sport & Rock – Campo sportivo oggi e domani vi aspettano due serate all’insegna del divertimento, dello sport, della musica live e della buona cucina. ALSENO Colour Walk – Parco Rossana Wade, alle 17 prenderà il via la seconda edizione della Colour Walk, una semplice camminata di circa 6 km aperta a tutti con postazioni colore “Holi Colors Italia”. RIVERGARO Rallio Market & Grill – Rallio di Montechiaro, dalle 18 shopping vintage curato da Frida’s View, dalle 19 grill a cura di The Docks Caffè (prenotazione obbligatoria) a seguire maxischermo Italia – Albania. GOSSOLENGO Fiera di Gossolengo e dell’Usato – centro paese, dalle 19 apertura stand gastronomici e musica dal vivo con la band “Curve Pericolose”. VERNASCA La Notte dei Briganti – Vigoleno, ore 21 camminata notturna di 8 km tra boschi e antichi sentieri dell’Alta Val d’Arda, accompagnati dalla luna e da tantissime sorprese. PIACENZA Icônes. Tre Capolavori / Una Città – PalabancaEventi la mostra multimediale riunirà insieme i tre tesori artistici di Piacenza: “Il Tondo” di Sandro Botticelli (Madonna adorante il Bambino con San Giovannino) dei Musei Civici di Palazzo Farnese, l”Ecce Homo” di Antonello da Messina del Collegio Alberoni e il “Ritratto di Signora” di Gustav Klimt della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi. La mostra sarà visitabile fino al 7 luglio. Festa Rebeldes – Cooperativa Sant’Antonio la serata comincerà con la proiezione su maxischermo della partita di Euro 2024 Italia – Albania, per poi tuffarsi nell’intrigante show di Little Taver & his Crazy Alligators. La serata si concluderà con il DJ set di Mary Perotti e RickyBeat. Non mancheranno gli stand gastronomici che offriranno specialità alla griglia, piatti tipici della tradizione piacentina e fiumi di birra. Ingresso libero. GRAGNANO Festa degli Antichi Sapori – Piazza della Pace, dalle 19 si potranno gustare i sapori di una volta attraverso la cucina tradizionale offerta dagli stand gastronomici e acquistare prodotti tipici della zona grazie al mercato delle specialità locali. In serata si balla con Ruggero Scanduzzi & Gianni e la Liscio Band. MONTICELLI Mangia… e tàs – Parco Comunale, dalle 17 il verde e accogliente parco si trasformerà in un vivace festival gastronomico dove potrete assaporare le delizie culinarie offerte dai food truck, lasciarvi trasportare dalle note musicali che animeranno l’atmosfera e scoprire tesori unici nel mercatino dell’artigianato. CAORSO 41° Festa per il Po – Via Torta, dalle 7 in programma, sul Lungo Po San Nazzaro, la gara di pesca 1° Memorial Riccardo Ziliani, alle 17.30 raduno e sfilata di camion, pesca con la bilancella per i più piccoli, stand gastronomici e alle 21.30 danze su pista in acciaio con l’orchestra Danilo Rancati. Ingresso a libera offerta.