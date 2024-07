Cosa fare nel week-end, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 12 BETTOLA Commedia dialettale “L’è mei ess invidiä che cumpatì” – Borgo Sant’Ambrogio, ore 21 di scena la Compagnia Filodrammatica San Bernardino con la commedia dialettale in tre atti scritta e diretta da Massimo Calamari. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’Oratorio San Bernardino. VERNASCA Festa di Borla – Area Attrezzata di Borla, dalle 19 vi attendono: stand gastronomici con piatti tipici piacentini, ottime grigliate, fiumi di vino, birra, cocktail e musica live con i Disco Inferno. PIACENZA Piacenza Music Festival – Via dell’Agricoltura a partire dalle 18, gli stand enogastronomici offriranno specialità di terra e di mare insieme a una vasta scelta di birre. Per i più piccoli area completamente dedicata a loro con giochi, animazioni e tante sorprese. Musica dal vivo con Nicola Congiu. Ingresso gratuito. Francesco De Gregori dal vivo – Palazzo Farnese, ore 21.15 il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana accompagnato dalla sua band. Cinema sotto le stelle – Ex Caserma Cantore, Stradone Farnese, ore 21.45 rassegna estiva a cura di Arci e Cinemaniaci che propone una varietà di pellicole, alternando film commerciali a opere di cinema d’essai e indipendenti. Nella serata proiezione del film “Caracas” (Italia 2024, 1h 50’) Diretto da Marco D’Amore con Toni Servillo. Venerdì Piacentini – centro storico in programma numerosi eventi distribuiti lungo le vie e nelle piazze principali, tra cui: concerti, mostre ed esposizioni, galà di pattinaggio artistico a rotelle, motor expo, salite alla Cupola affrescata dal Guercino, spettacoli, incontri letterari, negozi aperti, attrazioni e giochi per i più piccoli. MORFASSO Morfasso in Festa, dalle 19 appuntamento con la tradizionale fiera di luglio che propone le specialità gastronomiche della tradizione e la musica del gruppo Boomband e del DJ Bread. PONTEDELLOLIO Cupido Festival – Via Monte Grappa tre giorni di divertimento e intrattenimento per tutte le età con food truck, birre e cocktail a fiumi, uno spazio dedicato ai bambini con giostre e un’area coperta per sedersi e rilassarsi. Tutte le sere musica con diversi DJ. Ingresso libero. SARMATO Sun Rock Festival – Via Guido Moia per tutto il fine settimana potrete scatenarvi sulle note del rock’n’roll, ammirare le bancarelle vintage, indossare i vestiti a pois e a balze, gustare i piatti tipici americani e bere birra a volontà. GOSSOLENGO SettiMangio – Settima di Gossolengo da questa sera fino a lunedì torna il tradizionale appuntamento gastronomico dedicato alla carne alla brace. Tutte le sere musica dal vivo ed esibizioni. FIORENZUOLA Festa della Mietitura e del Pane Piacentino – San Protaso, dalle 19 potrete gustare del buon cibo e partecipare alla serata giovani con la musica della Daffodils band e il DJ Tubista. Non mancherà il Maestro fornaio Ernesto che preparerà pane fresco e “buslan” con frumento piacentino.

Domani, Sabato 13 LUGAGNANO Notte Bianca nel centro storico sono previsti spettacoli, musica dal vivo, area food, per una serata ricca di divertimento, “di bianco vestiti”. BOBBIO Aspettando MCM Estate – Museo Collezione Mazzolini, ore 18.30 la serata inaugurale della rassegna MCM Estate, dedicata al teatro, alla musica e all’arte, proporrà il concerto Soffio Elettrico 3. Questa performance musicale offrirà un percorso tra suono acustico ed elettronico pensato e realizzato per il museo. Bobbio Buskers Festival oggi e domani musicisti, giocolieri, circensi e artisti di strada animeranno il centro del borgo medievale, con spettacoli entusiasmanti per tutte le età. I food truck e le botteghe locali delizieranno i buongustai, mentre i più piccoli potranno partecipare a vari laboratori. Ingresso gratuito. CALENDASCO A Cotrebbia Fum Festa – Cotrebbia questa sera e domani protagonista assoluta della festa sarà la cucina: tra pisarei e fasö, spiedini, costine e gnocco fritto, ce ne sarà per tutti i gusti. L’intrattenimento musicale sarà invece affidato sabato sera all’Orchestra Elia e i Briganti, mentre domenica all’Orchestra Gianni e la Liscio Band. VERNASCA Maremoto Festival – Antica Pieve di Vernasca, dalle 18 oggi e domani il festival vedrà l’alternarsi di alcuni tra i più promettenti DJ e produttori del panorama nazionale. Ogni artista porterà il proprio stile unico e peculiare, creando un ambiente in cui il pubblico, indipendentemente dai gusti musicali, potrà divertirsi e scoprire nuova musica. Festa di Borla – Area Attrezzata di Borla, dalle 19 vi attendono: stand gastronomici con piatti tipici piacentini, ottime grigliate, fiumi di vino, birra, cocktail e musica live con gli ATN – About That Night. PIACENZA Russell Crowe & The Gentlemen Barbers Live – Palazzo Farnese, ore 21.15 dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2024, l’attore neozelandese salirà sul palco estivo del Farnese insieme alla sua band, eseguendo numerosi successi storici della storia della musica, ridando vita a brani iconici attraverso nuovi e inaspettati arrangiamenti. Piacenza Music Festival – Via dell’Agricoltura a partire dalle 18, gli stand enogastronomici offriranno specialità di terra e di mare insieme a una vasta scelta di birre. Per i più piccoli area completamente dedicata a loro con giochi, animazioni e tante sorprese. In serata Spettacolo anni ’90 con musica, mascotte e effetti speciali per ballare senza sosta. Ingresso gratuito. Cinema sotto le stelle – Ex Caserma Cantore, Stradone Farnese, ore 21.45 rassegna estiva a cura di Arci e Cinemaniaci che propone una varietà di pellicole, alternando film commerciali a opere di cinema d’essai e indipendenti. Nella serata proiezione del film “Assassinio a Venezia ” (USA 2023, 1h 43’) diretto da Kenneth Branagh. BESENZONE Festa di Pisarëi e Fasö – centro paese da questa sera fino a lunedì vi aspettano tre serate di divertimento con ottima musica e delizie culinarie grazie agli stand gastronomici. Oltre al caratteristico piatto della gastronomia piacentina la festa propone una varietà di altre prelibatezze locali. Entrata a offerta. BORGONOVO Borgo Run through colors – Via Marzabotto camminata nelle campagne borgonovesi adatta a tutti con tappe colore e una grande festa finale con griglia, food, drink e tanta musica. MORFASSO Morfasso in Festa, dalle 19 appuntamento con la tradizionale fiera di luglio che propone le specialità gastronomiche della tradizione e la musica dell’orchestra di Tonya Todisco. A seguire Dj Edo. FIORENZUOLA Festa della Mietitura e del Pane Piacentino – San Protaso, dalle 19 potrete gustare buon cibo, ballare con l’orchestra Marco Riboni e assaporare il pane fresco e i “buslan” sfornati dal Maestro fornaio Ernesto. Alle 22 aratura con trattori d’epoca, a cura dell’Associazione G.T.A.M.