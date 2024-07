Cosa fare nel week-end, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Venerdì Piacentini – centro storico in programma numerosi eventi distribuiti lungo le vie e nelle piazze principali, tra cui: concerti, mostre ed esposizioni, eventi sportivi, motor expo, salite alla Cupola affrescata dal Guercino, spettacoli, incontri letterari, negozi aperti, attrazioni e giochi per i più piccoli

Summer SanFest – Area esterna Oratorio, Via Case Chiesa, 1 Stasera a San Nicolò si festeggia l’estate con il Summer SanFest, una due giorni dedicata alla musica e allo stare insieme. Stand gastronomici aperti dalle 19.30. Ingresso libero: il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Musica live by Vascoterapia, apertura concerto Alessio Rizzo

Festa della birra – Campo da calcio di Via S. Lazzaro Torna la tradizionale Festa della Birra presso il campo sportivo in via San Lazzaro a Carpaneto Piacentino. Durante le serate potrete gustare ottimo cibo e divertirvi con la musica dal vivo. Questa sera musica dei Dejavu. Ingresso libero

Lino Capra Vaccina in “Musica per la Notte” – Diga del Molato, ore 21.15 Figura leggendaria del minimalismo italiano, braccio destro di Franco Battiato e Markus Stockhausen, Lino Capra Vaccina in anteprima assoluta presenta nella suggestiva cornice della Diga del Molato il nuovo spettacolo dal titolo “Musica per la Notte”, riprendendo le tematiche di John Keats e portandole nella musica nuova. Ingresso gratuito, area food attiva dalle 19.30

Domani, Sabato 20

BOBBIO

La cura degli istanti – Pieve di Vaccarezza, ore 18.00 Aspettando la sera con Emiliano Cribari, poeta, scrittore, fotografo, camminatore, cercatore di luoghi perduti. L’autore sarà in dialogo con Anna Leonida, con l’introduzione di Adele Boncordo. Ingresso libero, non occorre prenotare

Baraonda bobbiese, dalle 18.00 Una serata esplosiva, allegra e festosa dove potrete gustare, a partire dalle 18.00 per le vie del borgo, aperitivi a tema e street food locale.Dalle 22.00 in Piazza Duomo vi aspetta l’Animal House Party, la festa in maschera ispirata al famoso film del 1978, in particolare al mitico Toga Party, sul ritmo degli anni ’70/’80 con Dj Serginho!

Musica nelle frazioni – Ceci, Piazza Nuova, ore 21 La musica arriva nelle frazioni di Bobbio: questa sera Georgia Ciavatta e Renato Podestà presentano “Note di jazz: le voci italiane del cuore”. Organizzata da Comune di Bobbio e Fondazione di Piacenza e Vigevano, ingresso gratuito

PIANELLO

Tullio De Piscopo, Modus Sextet Project- Piazza Umberto I, ore 21.15 Tullio De Piscopo e Tiziano Chiapelli festeggiano 10 anni di sodalizio artistico con questo nuovo progetto, che andrà in scena a Pianello Val Tidone sabato 20 luglio, dove tutto ebbe inizio nel 2014

MORFASSO

Samantha Iorio Soul Band – Piazza Tenente Pietro Inzani, ore 21.30 Protagonista della serata di Summertime in Jazz 2024 sarà Samantha Iorio che, insieme alla sua Soul Band, renderà omaggio a Whitney Houston, cantante dal timbro incantevole e dalla presenza scenica notevole mancata troppo presto con “Remembering Whitney”. Ingresso gratuito

CADEO

La donna della bomba atomica – Castello di Cadeo, ore 21 Per la rassegna “Voci dal Castello” spettacolo teatrale di e con Gabriella Greison: Leona Woods, la fisica che lavorò con Oppenheimer, racconta il Progetto Manhattan. Produzione Associazione Paul Dirac, regia di Alessio Tagliento, musiche di Francesco Baccini. Ingresso gratuito

VIGOLZONE

Rocking Space – Piazza Castello, ore 21.30 Per il “Val Nure Festival – Schegge di Storia” un grande spettacolo che unisce scienza e musica. Proiezioni di immagini tratte dall’archivio dell’Ente Spaziale Europeo e racconti delle missioni spaziali europee si fondono con tanta ottima musica. Un evento unico con Tommaso Ghidini (Agenzia Spaziale Europea) e Seba Pezzani & RAB4. Ingresso libero

46ª Sagra dello Spiedino – Carmiano Musica, divertimento e buona cucina sono le caratteristiche della Sagra dello Spiedino che giunge puntuale anche quest’anno nel borgo di Carmiano. Stand gastronomici aperti tutte le sere, e per i più piccoli giochi gonfiabili gratuiti. Questa sera Enrico Roseto e Luca Parpaiola

CARPANETO

Festa della birra – Campo da calcio di Via S. Lazzaro Torna la tradizionale Festa della Birra presso il campo sportivo in via San Lazzaro a Carpaneto Piacentino. Durante le serate potrete gustare ottimo cibo e divertirvi con la musica dal vivo. Questa sera musica dei Queen Mania. Ingresso libero

Carpinus Sunset Trail & Party – Piazza XX Settembre, ore 19.00 L’evento prevede un trail competitivo di 30 km, una staffetta di 15 km + 15 km e una marcia non competitiva di 8 km a passo libero. La partenza avverrà alle ore 19.00 da Piazza XX Settembre, con arrivo previsto presso il campo sportivo in via San Lazzaro

PONTEDELLOLIO

Parco del Castello di Riva – InRiva Festival, ore 20.30 “Omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della morte” a cura di Patrizia Patelmo. Cantanti: Yuki Senju, Wang Lian, Joaho Koo, Dongbok Han, Miwa Kuroda e Seonhyeong Kim. Pianoforte: Michela Jiyoung Son. Ospite d’onore il soprano Wilma Vernocchi

GROPPARELLO

Festa del Contadino – Groppovisdomo 34° edizione della Festa del Contadino: tre giorni all’insegna della buona musica e del buon cibo, grazie ai piatti tipici piacentini tra cui salumi, torta fritta, tortelli e pisarei. Ingresso gratuito tutte le sere. Alle 19 apertura stand gastronomici. Alle 20.30 premiazioni, alle 21 serata danzante con l’Orchestra Paolo Bertoli

CASTELLARQUATO

Festa della Bortellina – Bacedasco Alto Torna la Festa della Bortellina, tre giorni all’insegna del divertimento, della musica e della buona gastronomia. Le tre serate saranno dedicate ai piatti della tradizione locale, tra i quali la Bortellina, da gustare da sola o accompagnata con i salumi DOP piacentini. Apertura stands gastronomici alle ore 19. Alle 21 danze con l’orchestra Nicola Marchese

SAN NICOLò

Summer SanFest – Area esterna Oratorio, Via Case Chiesa, 1 Stasera a San Nicolò si festeggia l’estate con il Summer SanFest, una due giorni dedicata alla musica e allo stare insieme. Stand gastronomici aperti dalle 19.30. Ingresso libero: il ricavato sarà devoluto in beneficenza. “Guarda come mi diverto” by Teddy Romano Dj

LUGAGNANO

César Brie in César Brie Anchise – Veleia Romana, ore 21.30 e 23.15 Il drammaturgo, regista e attore argentino César Brie presenta un nuovo, inedito spettacolo, da lui scritto, diretto e interpretato, ispirato al sesto canto dell’Eneide di Virgilio, quello della discesa agli Inferi. Prima nazionale. Doppia replica giornaliera alle 21.30 e alle 23.15

PIACENZA

Cinema sotto le stelle – Ex Caserma Cantore, Stradone Farnese, ore 21.30 rassegna estiva a cura di Arci e Cinemaniaci che propone una varietà di pellicole, alternando film commerciali a opere di cinema d’essai e indipendenti. Nella serata proiezione del film Povere creature! (USA 2023, 2h 21’) diretto da Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe. Ingresso € 3,50, VM14