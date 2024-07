Oggi, Venerdì 26 TRAVO Festa di Sant’Anna – Pietra Perduca, dalle ore 19.00 Gastronomia e danze avvolti dallo splendido paesaggio della Pietra Perduca. Apertura degli stand gastronomici alle ore 19.00. Musica a cura di Dj Serghinho . S. Messa di S. Anna alle ore 9.30 Osanna in concerto – Piazza Trento, ore 21.00 Storica band rock partenopea nata dalle ceneri dei Città Frontale , oggi capitanati da Lino Vairetti, pionieri nella fusione di elementi della musica classica, del rock e del jazz, speziati con il calore mediterraneo. Special Guest: Annie Barbazza e Luca Rustici. Opening: Wilson Project. Ingresso libero SAN NAZZARO (MONTICELLI) 33ª Festa dello Sport – via Don Calderoni, dalle 19.30 Festa all insegna del divertimento, della buona musica e delle prelibatezze gastronomiche del territorio a cura della USD Sannazzarese. Novità del 2024: aperol spritz e cocktails. Apertura stand gastronomici dalle ore 19.30 e luna park gratuito per i bambini. Stasera tributo a Vasco Rossi con Vasco Terapia, a seguire dj set. Ingresso gratuito BOBBIO Bobbio Summer Ballet – Auditorium Philippe Daverio, ore 19.30 Si conclude la settimana di studi della prima edizione del Bobbio Summer Ballet Intensive: alle 19.30 nell’Auditorium Philippe Daverio l’esibizione degli allievi. Serata a ingresso libero. FARINI Fuoripista – Ex Aina Piazza G. Marconi, dalle 19.00 Nuovo appuntamento con teatro, circo e musica in Piazza Guglielmo Marconi, ex Aina: dalle 19.00 Bottega Schmidlap, La dinamica del controvento, Giochi di Legno. Alle 18:30 la parata di The Fantomatik Orchestra, alle 21.30 concerto Al chiarore delle stelle del Gruppo Enerbia PODENZANO Tomato Festival – per le vie del paese Tante conferme ma anche novità nel programma del Festival di quest’anno, dedicato all’Oro Rosso di Piacenza. Mercatini e cucine aperte dalle ore 19.30, ingresso gratuito a tutti gli eventi. Alle 22.00 “Voglio tornare negli anni 90” VIGOLZONE Festa del Tortello DeCo – Campo sportivo Comunale, dalle ore 19.00 Torna la storica Festa del Tortello: sul campo sportivo comunale dalle 19.00 stand gastronomici dove potrete gustare i tortelli DE.C.O. oltre a tanti altri piatti della cucina tipica piacentina, il tutto accompagnato dai vini della Valnure! Luna park gratuito per i bambini. Dalle 21.30 musica con l’Orchestra Franco Bagutti. ALSENO Cortina in festa – Cortina di Alseno, dalle ore 19.00 13ª edizione di Cortina in festa : presso l’area antistante la chiesa parrocchiale saranno in funzione dalle 19.00 gli stand gastronomici con piatti tipici, piatti a base di cinghiale, torte e vino delle colline alsenesi, birra e cocktail. Live Music con Nicola Congiu e Dj Stefo PIACENZA Cinema sotto le stelle Ex Caserma Cantore, Stradone Farnese, ore 21.30 Rassegna estiva a cura di Arci e Cinemaniaci che propone una varietà di pellicole, alternando film commerciali a opere di cinema d essai e indipendenti. Nella serata proiezione del film Un mondo a parte (Italia 2024, 1h 53 ) diretto da Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Rassegna FICE Accadde domani Cinema Revolution ingresso ¬ 3,50

Domani, Sabato 27 SAN PIETRO IN CERRO Nel parco con Verdi – Parco Comunale ex Barattieri Giornata a tema Verdiano: dalle 9.00 alle 18.30 il 2º Convegno Estivo delle Terre Verdiane, accompagnato dalla mostra-mercato collezionistica. Alle 10.30 conferenza moderata da Luca Albano, con l’intervento del collezionista verdiano Giuseppe Porro. Stand gastronomici aperti sia a pranzo che a cena, con un menù dedicato a Verdi (senza prenotazione). Alla sera musica e divertimento con Anna Karaoke PONTEDELLOLIO InRiva Festival – Parco del Castello di Riva, ore 20.30 Serata finale della terza edizione di InRiva Festival : Premio Duilio Courir per la musica a cura dell’Associazione Piacenza nel mondo. Esibizione di 10 giovani cantanti lirici con l’Ensemble Farnesiano LUGAGNANO Calancata – Torricella Val Chiavenna, dalle ore 19.00 Quinta edizione della Calancata Night , spettacolare percorso in notturna tra panorami mozzafiato, sentieri suggestivi, musica e divertimento. Partenza camminata ore 19.00, percorso di 8 km. Festa Finale con mega spettacolo anni ’90 aperto a tutti. BRENO (BORGONOVO) Lorena Fontana, Tango per Ida – Torre di Breno, ore 21.15 Protagonisti del concerto del Val Tidone Festival, la cantante Lorena Fontana e il suo Settimino, con il progetto Tango per Ida , un viaggio attraverso il tango cantato. Ingresso gratuito senza prenotazione BOBBIO Bobbio Film Festival 2024 – Chiostro di San Colombano, ore 21.15 Alla 27ª edizione, il Bobbio Film Festival 2024 si declina al femminile per l edizione 2024, con proiezioni e incontri con i protagonisti del grande cinema. Questa sera “Felicità”. Ospite della serata la regista Micaela Ramazzotti TRAVO Festa di Sant’Anna – Pietra Perduca, dalle ore 19.00 Gastronomia e danze avvolti dallo splendido paesaggio della Pietra Perduca. Apertura degli stand gastronomici alle ore 19.00. Musica e danze con orchestra Gianni e la liscio band SAN NAZZARO (MONTICELLI) 33ª Festa dello Sport – via Don Calderoni, dalle 19.30 Festa all insegna del divertimento, della buona musica e delle prelibatezze gastronomiche del territorio a cura della USD Sannazzarese. Novità del 2024: aperol spritz e cocktails. Apertura stand gastronomici dalle ore 19.30 e luna park gratuito per i bambini. Stasera cover a 360° con i Dejavu. Ingresso gratuito FARINI Fuoripista – Ex Aina Piazza G. Marconi, dalle 19.00 Nuovo appuntamento con teatro, circo e musica in Piazza Guglielmo Marconi, ex Aina: dalle 19.00 Bottega Schmidlap, La dinamica del controvento, Giochi di Legno. Alle 18:30 il circo DolceSalato, alle 21:30 il circo Krama, alle 22:45 il concerto Attacchi di manouche PODENZANO Tomato Festival – per le vie del paese Tante conferme ma anche novità nel programma del Festival di quest’anno, dedicato all’Oro Rosso di Piacenza. Torneo di scacchi alle 14.30. Mercatini e cucine aperte dalle ore 19.30, ingresso gratuito a tutti gli eventi. Alle 20.00 inaugurazione. Alle 22.00 “Disco story – Dj Francesco Vaccari” VIGOLZONE Festa del Tortello DeCo – Campo sportivo Comunale, dalle ore 19.00 Torna la storica Festa del Tortello: sul campo sportivo comunale dalle 19.00 stand gastronomici dove potrete gustare i tortelli DE.C.O. oltre a tanti altri piatti della cucina tipica piacentina, il tutto accompagnato dai vini della Valnure! Luna park gratuito per i bambini. Dalle 21.30 musica con l’Orchestra Marianna Lanteri. ALSENO Cortina in festa – Cortina di Alseno, dalle ore 19.00 13ª edizione di Cortina in festa : presso l’area antistante la chiesa parrocchiale saranno in funzione dalle 19.00 gli stand gastronomici con piatti tipici, piatti a base di cinghiale, torte e vino delle colline alsenesi, birra e cocktail. Live Music con Joseph Villa PIACENZA Cinema sotto le stelle Ex Caserma Cantore, Stradone Farnese, ore 21.30 Rassegna estiva a cura di Arci e Cinemaniaci che propone una varietà di pellicole, alternando film commerciali a opere di cinema d essai e indipendenti. Nella serata proiezione del film Perfect Days (Giappone, Germania 2023, 2h 3 ) diretto da Wim Wenders (Premio Cat)