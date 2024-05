Dalla festa del Lavoro al week-end, gli appuntamenti a Piacenza e provincia

Oggi, Mercoledì 1

PIACENZA

Apertura straordinaria della Galleria Alberoni in occasione della Festa dei Lavoratori. Alle ore 16 il percorso guidato include: l’Appartamento del Cardinale con l’Ecce Homo di Antonello da Messina e il Cristo di spalle di Omar Galliani, Biblioteca monumentale, sezione scientifica, Sala degli Arazzi. Alle ore 15 – 18: visita senza guida alla Sala Arazzi e pinacoteca soprastante, selezione di opere di Omar Galliani; non si accede al Collegio.

Luna Park – Via G. Stradiotti, dalle 16 alle 24 divertimento per famiglie e ragazzi con oltre cinquanta attrazioni e tante novità.

I Paratici e le “pietre parlanti” della Cattedrale – Duomo, dalle 14.30 alle 15.30 in occasione della festa dei lavoratori, passeggiata all’interno della Cattedrale alla scoperta delle figure professionali dei paratici, raffigurati su alcuni dei grandi pilastri dell’edificio. Prenotazione consigliata.

Minecraft Cattedrale: architetti per un giorno – Kronos Museo della Cattedrale, dalle 15.30 alle 17 laboratorio didattico per bambini/e dai 6 agli 11 anni. Come veri architetti, i piccoli partecipanti potranno ideare e disegnare un progetto per poi costruire una cattedrale in miniatura utilizzando piccoli blocchi di creta; infine potranno abbellirla con i diversi materiali a disposizione, mettendo in gioco creatività e fantasia.

Cuncertass – Cooperativa Sant’Antonio, dalle 15 musica e balli con concerti dal meglio della scena piacentina e nazionale. Dalla canzone d’autore all’elettronica passando per tutte le facce del rock e del pop.

Aperture straordinarie delle mostre Sul Guardare a XNL Piacenza, dalle 10.30 alle 19.30 in occasione della festività, il centro culturale d’arte contemporanea sarà aperto al pubblico per consentire a turisti e appassionati d’arte di visitare le due mostre in corso del ciclo Sul Guardare. Ingresso gratuito.

Aperture straordinarie della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18 al pomeriggio, su prenotazione, visita guidata, compresa nel biglietto di ingresso, con la direttrice tra le opere d’arte che ritraggono la vita lavorativa tra la città e la campagna.

1° Maggio al Museo – Palazzo Farnese in occasione della Festa dei Lavoratori i Musei Civici di Palazzo Farnese sono aperti dalle 10 alle 18 e propongono visite guidate alla Pinacoteca, al Museo delle Carrozze, alla Sezione Civica e al Museo Archeologico.

AGAZZANO

Visite guidate straordinarie al Castello di Agazzano, ore 11 – 15 – 16.30 il percorso di visita vi porterà a scoprire i saloni riccamente decorati con gli arredi originali di Villa Anguissola, la Rocca e il magnifico giardino. Non è obbligatoria la prenotazione.

CASTELLARQUATO

Favole da Cortile – Palazzo del Podestà, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18 mostra personale monografica di Gianfranco Asveri che raccoglie una selezione di circa trenta opere ispirate a figure oniriche di animali realizzati dall’artista fra il 2011 e il 2024, in tecnica mista. La mostra sarà aperta al pubblico fino a domenica 12 maggio 2024. Ingresso gratuito.

Visite Guidate al borgo di Castell’Arquato in occasione della Festa dei Lavoratori visite guidate al borgo con partenza dallo IAT alle 10.30 e alle 15.30. La Rocca Viscontea e il Museo Geologico Giuseppe Cortesi saranno aperti con orario di ingresso dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30. Sempre aperta e visitabile sarà la chiesa della Collegiata di Santa Maria Assunta (dalle 9 alle 19). Il Museo Illica apre su richiesta rivolgendosi allo IAT durante gli orari di apertura dell’Ufficio (10-13 e 14-18).

SAN GIORGIO

Fantasie Verdiane – Castello di San Giorgio, ore 18 in concerto, sulle note di Verdi, Leonardo Zoncati al clarinetto e Ivan Maliboshka al pianoforte. Spettacolo all’interno del Festival Piacenza Classica. Ingresso ad offerta libera.

COLI

Calin di Maggio – Piazza A. Moro, ore 8.40 viaggio nella tradizione del territorio di Coli e di Peli, che porta nelle case, strade e piazze, canti benauguranti in compagnia in compagnia dei Canterini e de I Musetta.

FIORENZUOLA

53° Marcia del 1° Maggio – Via Kennedy manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero aperta a tutti con cinque percorsi di: Km 4 – 6 – 12 – 18 – 25. Partenza prevista dalle ore 7.30 alle ore 9 presso il Centro Commerciale Cappuccini di Fiorenzuola d’Arda.

RIVERGARO

Mercatino degli Hobbisti – Piazza Paolo e Piazza Dante, dalle 7.30 alle 18.30 tantissimi espositori riempiranno il centro storico con oggetti che variano dall’antiquariato all’hobbistica, passando per pezzi da collezione e tante altre sorprese.

GROPPARELLO

La caccia all’uovo 2.0 – Campo Sportivo, dalle 10 alle 12.30 gioco a tappe tra le aree verdi del paese a tema Disney. L’evento è aperto a tutti i bambini e le bambine accompagnati da un adulto.

BOBBIO

Estemporanea e mostra di pittura – Memorial Dino Cella – Piazza Santa, dalle ore 8 concorso di pittura estemporanea aperto indistintamente ad artisti, professionisti e dilettanti di qualsiasi ordine e grado. Alle ore 16 esposizione dei quadri in Piazza S. Fara nel loggiato dell’Abbazia di S. Colombano e alle 17 premiazione.

Alla scoperta di Bobbio visita guidata alla scoperta delle bellezze e dei principali monumenti del borgo, con partenza alle ore 15 davanti alla sede dello IAT in Piazza S. Francesco. Prenotazione obbligatoria.

PIANELLO

Tour guidato alla scoperta di Pianello Val Tidone, ore 10.15 la visita vi porterà alla scoperta della Rocca Municipale, del Museo Archeologico della Val Tidone, ospitato al suo interno, e della Chiesa di San Maurizio per poi concludersi alla splendida Rocca d’Olgisio.

Festa d’la Galeina Grisa e Fiera di Primavera, dalle 8.30 bancarelle, macchine agricole, parco divertimenti, stand gastronomici in piazza Mercato, mercatini dell’antiquariato e serata danzante con l’orchestra “Matteo Bensi”.