Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Ritratti di signore – Galleria d’arte moderna Ricci Oddi, ore 16.30 visita guidata, in occasione della Festa della Donna, alla scoperta delle tante figure femminili che popolano le opere delle Galleria. Un percorso che non è solo un viaggio nella storia dell’arte, ma ripercorre anche le diverse declinazioni dell’eterno femminino così come le hanno restituite gli artisti attivi tra Otto e Novecento.

Festival dell’Anolino – dalle 10 le vie del centro tornano ad animarsi con la rassegna gastronomica più attesa dell’anno. In programma in via XX Settembre il mercato dei prodotti De.Co. e di qualità e nelle vie del centro negozi aperti. Dalle 19 apertura cucine e a seguire Dopofestival con il gruppo Madnight.

Mirabili Prospettive – Duomo e Basilica di Santa Maria di Campagna con un solo biglietto potrete accedere sia alla Cupola del Guercino sia a quella del Pordenone e godere di una vista mozzafiato sulla città e sulle meravigliose opere d’arte. Guercino: salite in cupola alle ore 15 – 16 – 17. Prenotazione consigliata. Pordenone: salite in cupola alle ore 16 e 17. Prenotazione consigliata.

FIRST® TECH Challenge – Piacenza Expo la città di Piacenza ospiterà la prima edizione italiana della competizione in cui team composti da ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni si sfidano nella costruzione di robot applicando i principi dell’ingegneria. L’accesso alla manifestazione è gratuito per tutti i visitatori.

Aspettando Ifigenia – XNL Piacenza contemporanea, ore 18.30 tre ospiti d’eccezione: Luciano Canfora, Eva Cantarella e Fausto Russo Alesi vi condurranno in un viaggio attraverso il mito di Ifigenia, la figlia sacrificata dal padre Agamennone per propiziare la partenza delle navi greche verso Troia, e la sua trasposizione sulla scena teatrale. Ingresso gratuito.

Conoscere il lupo – Biblioteca Passerini Landi, ore 16.30 incontro promosso dalle associazioni “Io non ho paura del lupo” e “Walk the nature”, intende offrire un confronto sul tema della presenza del lupo sul nostro territorio e della gestione degli animali domestici e d’allevamento.

Domenica 10

GAZZOLA

19ª Mostra delle tavole apparecchiate di un’antica famiglia piacentina – Castello di Rivalta straordinaria mostra di mise en place curata personalmente dal Conte Orazio Zanardi Landi e dalla sua Famiglia. Un’esperienza diretta dello stile di vita di una famiglia nobile dei secoli passati. Visita alle ore 10.30, 12, 14, 15.20, 16.40 e 18.

PIACENZA

Testimonianze degli antichi quartieri – IAT-R Piacenza visita guidata alla scoperta delle tracce di quelli che erano gli antichi quartieri di Piacenza: ebraico, del commercio, degli artigiani e dei poveri. Prenotazione obbligatoria.

Gran Galà Amici del Cuore – Teatro Municipale, ore 16 spettacolo di musica, comicità, magia e monologhi d’autore. Uno show che vedrà alternarsi sul palco tanti grandi artisti, con la partecipazione di Matteo Bensi e la sua Orchestra. Ospite d’onore e testimonial della serata Raoul Bova.

Lo Sbaracco – Vie del centro, dalle 10 alle 19 i negozi aderenti all’iniziativa offriranno sconti e promozioni su articoli di ogni genere.

CADEO

11ª Marcia Foca Rosa manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero aperta a tutti, con tre percorsi di km 6 – 13 e 21. Partenza libera dalle ore 8.00 alle ore 9.00 presso la Piazza del Pellegrino di Roveleto di Cadeo.

RIVERGARO

Trail Ballando – Ore 9.15 manifestazione podistica a scopo benefico che vedrà gli appassionati di “trail runnig” sfidarsi lungo un percorso di 30 chilometri. Il tracciato si snoderà lungo sentieri e boschi delle colline di Rivergaro fino alla cima del Monte Denavolo, con partenza da Rivergaro. La manifestazione prevede due distanze competitive ed un trail non competitivo.

GROPPARELLO

Le donne forti dei castelli – Castello di Gropparello, ore 15.30 visite guidate a tema per celebrare la Festa della Donna con approfondimenti su figure femminili che hanno legato ai castelli il loro carisma. Da Matilde di Canossa a Caterina De’ Medici, da Giovanna d’Arco a Josephine Bonaparte, un viaggio che vuole essere di ispirazione e rendere omaggio alle Grandi Dame del nostro passato.

FIORENZUOLA

Festival dell’Anolino – dalle 10 le vie del centro tornano ad animarsi con la rassegna gastronomica più attesa dell’anno. In programma in via XX Settembre il mercato dei prodotti De.Co. e di qualità e alle 12 pranzo domenicale Festamercato delle paste ripiene in brodo. Dalle 19, in Piazza Cavour, apertura cucine.

Lo Sbaracco – Vie del centro appuntamento imperdibile con le migliori offerte e le occasioni più vantaggiose dei negozi.

SAN PIETRO IN CERRO

Primavera a corte – Castello di San Pietro in Cerro in un’incantevole atmosfera si potranno ammirare gli abiti storici in uso nella seconda metà del 1400 grazie alla mostra organizzata da Michela Renzi curatrice di Vestioevo. Orari visite guidate: 11 – 15 – 16 – 17.