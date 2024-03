Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 1 GAZZOLA 19ª Mostra delle tavole apparecchiate di un’antica famiglia piacentina – Castello di Rivalta, ore 11 e 15 straordinaria mostra di mise en place curata personalmente dal Conte Orazio Zanardi Landi e dalla sua Famiglia. Un’esperienza diretta dello stile di vita di una famiglia nobile dei secoli passati. Visita su prenotazione. FIORENZUOLA Cena di Gala – Festival dell’Anolino – Municipio, ore 20 cena esclusiva presso la prestigiosa Sala dell’Orologio a scopo benefico. Prenotazione obbligatoria. PIACENZA Di Stanze Fastose e di Giovani Spose – Palazzo Farnese, ore 20 performance itinerante dell’Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale La Stanza di Danza. Lo spettacolo vedrà muoversi, in vari luoghi spazio-temporali immaginari, diversi personaggi settecenteschi – alcuni più realistici, altri decisamente più surreali – alle prese con l’allestimento del più Fastoso Banchetto di Nozze del secolo. Commedia dialettale “L’é finì cma la g’äva d’andä” – Teatro President, ore 21 di scena la Compagnia teatrale della Famiglia Piasinteina con la brillante commedia dialettale in tre atti in vernacolo piacentino tradotta da Pino Spiaggi che ne è anche il regista. Presentazione del libro “Storia di µ” – Biblioteca Passerini Landi, ore 17.30 in omaggio al priore di Barbiana nell’anno in cui si festeggiano i 100 anni della nascita si terrà la presentazione del volume di Alberto Melloni. L’autore dialogherà con Pierluigi Bersani e Fabio Milana. Apimell – Seminat – Buon Vivere – Piacenza Expo, dalle 9 alle 18.30 tre mostre mercato con un ricco programma attendono i visitatori tra convegni, seminari, corsi e lezioni teoriche e pratiche nel settore dell’apicoltura, del giardinaggio, del florovivaismo, dell’orticoltura e dei prodotti tipici di qualità. Petto o Coscia? Glossario Erotico in Cucina – Golden DinDin – TOM Teatro Officina M, ore 21 spettacolo comico-musicale dove musica, comicità, cibo ed erotismo si fondono in forma originale e leggera. Un inno alla libertà del proprio corpo e all’amore per sé stessi. Il tutto con sottofondo swing e burlesque. Queen Mania Rhapsody – Teatro Politeama, ore 21 uno spettacolo nello spettacolo dove video, musica e favola si intrecciano in un crescendo di emozioni per rivivere sul palco la leggenda di una band che ha scritto la storia. Uno show scritto da uno dei più prestigiosi autori italiani, Francesco Freyrie, con la regia di Daniele Sala. CORTEMAGGIORE Concerti a Lume di Candela – Teatro Eleonora Duse, ore 21 in un’atmosfera suggestiva e poetica illuminata da candele Alex Gariazzo e Marco Benz omaggeranno i Beatles con “The Beatles Story”. Ingresso gratuito.

Domani, Sabato 2 PIACENZA Apertura straordinaria del Collegio e Galleria Alberoni – ore 16 il percorso della visita guidata include la visione dell’Ecce Homo (Antonello da Messina) e della piccola mostra “La Regina e il Cardinale” che svelerà le più importanti lettere e documenti del cardinale Giulio Alberoni relativi al matrimonio di Elisabetta Farnese. Mercatino Retrò – Galleria Commerciale Borgo FaxHall, dalle 9 alle 17 mostra/scambio dedicata agli amanti dei giocattoli vintage, modellismo, collezionismo, video giochi, fumetti, album figurine e tanto altro. Mirabili Prospettive – Duomo e Basilica di Santa Maria di Campagna con un solo biglietto potrete accedere sia alla Cupola del Guercino sia a quella del Pordenone e godere di una vista mozzafiato sulla città e sulle meravigliose opere d’arte. Guercino: salite in cupola alle ore 15 – 16 – 17. Prenotazione consigliata. Pordenone: salite in cupola alle ore 16 e 17. Prenotazione consigliata. Steve Coleman and Five Elements – Collegio e Galleria Alberoni, ore 21.15 il grande saxofonista jazz americano è per la prima volta a Piacenza insieme al suo gruppo più famoso, gli storici Five Elements, che comprende alcuni tra i musicisti più incisivi della scena statunitense, su tutti il trombettista Jonathan Finlayson. Il Prof. Whippet e la discendenza fantasma – Palazzo Farnese, ore 15.30 tornano le indagini dell’investigatore dalle sembianze canine che, ormai da diversi anni, accompagna i bambini alla scoperta dell’arte e della cultura attraverso la risoluzione di misteri ed enigmi. Percorso dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria. “Il bistrot delle storie #2” – Spazio Luzzati, ore 15.30 guidati da un’attrice i bambini da 7 a 10 anni potranno ascoltare racconti incredibili circondati dalla magia delle immagini, degli oggetti e delle testimonianze frutto della collaborazione tra Lele Luzzati e Teatro Gioco Vita. Prenotazione obbligatoria. Commedia dialettale “L’é finì cma la g’äva d’andä” – Teatro President, ore 21 di scena la Compagnia teatrale della Famiglia Piasinteina con la brillante commedia dialettale in tre atti in vernacolo piacentino tradotta da Pino Spiaggi che ne è anche il regista. Apimell – Seminat – Buon Vivere – Piacenza Expo, dalle 9 alle 18.30 tre mostre mercato con un ricco programma attendono i visitatori tra convegni, seminari, corsi e lezioni teoriche e pratiche nel settore dell’apicoltura, del giardinaggio, del florovivaismo, dell’orticoltura e dei prodotti tipici di qualità. GAZZOLA 19ª Mostra delle tavole apparecchiate di un’antica famiglia piacentina – Castello di Rivalta straordinaria mostra di mise en place curata personalmente dal Conte Orazio Zanardi Landi e dalla sua Famiglia. Un’esperienza diretta dello stile di vita di una famiglia nobile dei secoli passati. Visita alle ore 11, 14, 15.20, 16.40 e 18.