Oggi, Venerdì 12

PIACENZA `irom – Auditorium Fondazione Piacenza Vigevano, ore 21.15 torna a Piacenza la storica rassegna Musiche Nuove, giunta alla dodicesima edizione. A dare il via al festival sarà il concerto del trio sloveno `irom, una delle band più innovative degli ultimi anni la cui musica, in bilico fra libertà, innovazione e tradizione, ha raccolto i plausi della critica internazionale. Ingresso gratuito. Ensemble di Flauti – Conservatorio Giuseppe Nicolini, ore 17 nel Salone dei Concerti del Conservatorio va in scena l’ensemble di flauti del Conservatorio di Musica G. Nicolini e del Conservatorio Statale Di Musica Arrigo Pedrollo di Vicenza. Gli studenti eseguiranno brani di Haendel, Vivaldi, Barbero, Jenkins e molti altri. “I nuovi inizi” – Galleria Biffi Arte, ore 18 presso il salone d’onore della Galleria presentazione del romanzo di Gaja Cerroni. Con la partecipazione dell’autrice, della dott.ssa Marzia Foletti e dell’attrice Emanuela Pugni. Ingresso libero. Teatro Km 0 – Teatro Trieste 34, ore 21 il primo appuntamento della rassegna, che offre l’opportunità ad artisti del territorio di esibirsi in un contesto teatrale, vedrà come protagonista Federico Fioretto con la rappresentazione “L’Uno racconta”, uno spettacolo per gli adulti, per risvegliare la capacità di meravigliarsi dei bambini, necessaria a ritrovare il contatto con la propria Anima.

Domani, Sabato 13 PIACENZA La portalettere – Biblioteca Passerini Landi, ore 17.30 Francesca Giannone, scrittrice italiana vincitrice del Premio Bancarella 2023 e autrice più letta dell anno, presenta in biblioteca il suo romanzo d’esordio. A dialogare con l autrice sarà Laura Bonfanti. L evento è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti. Impara l arte e NON metterla da parte! – Galleria d’arte moderna Ricci Oddi, dalle 16 alle 17.30 attività ludico/artistica dedicata ai più piccoli con l obbiettivo di avvicinare i bambini alla collezione del museo, sviluppando nei giovani partecipanti spirito di osservazione, curiosità e capacità manuali. Prenotazione obbligatoria. DeLineare – Il disegno come strumento creativo, educativo, progettuale – Palazzo Farnese, ore 17 inaugurazione della mostra che promuove e valorizza gli esiti dei laboratori di disegno, fumetto e cinema realizzati negli ultimi anni in diverse scuole di Piacenza e provincia. I visitatori potranno apprezzare le oltre 140 tavole esposte e avranno l occasione di partecipare a diverse attività gratuite: proiezioni cinematografiche, incontri con autori e attività laboratoriali aperte a tutti. Ingresso gratuito. La Fiera del Disco – Centro Commerciale Gotico, dalle 9 alle 20 i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi una giornata ricca di musica, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD. Durante la manifestazione sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli Espositori. Ingresso gratuito. La ragazza dei lupi – Teatro Filodrammatici, ore 20.30 spettacolo della compagnia artistica di Teatro Gioco Vita ispirato all omonimo romanzo di Katherine Rundell, vincitore nel 2017 del Premio Hans Christian Andersen. Commedia dialettale Lassa fe a don giacumei – Teatro President, ore 21 di scena la Filodrammatica Egidio Carella con la brillante commedia dialettale di Corrado Sancilio, con la regia e la traduzione in vernacolo piacentino di Delio Marenghi. Piacenza in Fiore – dalle 16 Piazza Cavalli, Piazza Duomo, Piazzetta Plebiscito e le vie principali del centro storico si coloreranno dei profumi e dei colori della primavera. In programma eventi, installazioni, degustazioni, shopping, dj-set, street food, visite guidate, laboratori, giochi per bambini e una vasta selezione di fiori, bulbi, piante aromatiche, piante grasse, lavanda e tanto altro. Teatro Km 0 – Teatro Trieste 34, ore 21 all’interno della 5° edizione della rassegna teatrale va in scena “Alice no” uno spettacolo sul non desiderio di maternità della compagnia La Petite Mort Teatro. CADEO La Fiera di Roveleto – dalle ore 18 durante il fine settimana il paese propone una serie di eventi e si arricchisce di bancarelle, hobbisti ed espositori del settore agricoltura, artigianato ed industria, food truck, agriaperitivi, musica live in diversi punti della fiera, spettacoli itineranti, dj set, area giostre per bambini e attività e workshop a tema.