Cosa fare nel fine settimana: tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

“Il mistero del regalo scomparso” – Castello di Grazzano Visconti per tutto il fine settimana visite animate di circa un’ora adatte a bambini dai 3 anni in su. Possibilità di scegliere tra tre fasce orarie: 14, 15.15 o 16.30.

Il Natale di Grazzano Visconti – per le vie del borgo, dalle 10 alle 19 appuntamento con i selezionati mercatini di Natale ricchi di oggetti artigianali, con gli spettacoli di fuoco e magia, con i food truck e con tante attrazioni ed eventi per grandi e piccini. Ingresso al Borgo gratuito senza prenotazione.

Festa della Befana – Via Sarmato, dalle 16 giochi, danze, intrattenimenti e animazione per tutta la famiglia proposte dagli ex-allievi Don Orione.

Domani, Sabato 6

FIORENZUOLA

Discesa della Befana – Piazza Molinari, ore 16 la calata della Befana dalla torre campanaria verrà effettuata dagli istruttori ed ex allievi della scuola di alpinismo “Bruno Dodi” della sezione di Piacenza del club Alpino Italiano. Per l’occasione ci saranno anche gonfiabili e stand con vin brulè del gruppo Alpini di Fiorenzuola.

MONTICELLI

Mostra del Presepe – Rocca Pallavicino Casali, dalle 15.30 alle 17.30 si potranno ammirare circa 40 diorami, dal classico al moderno, realizzati con maestria e creatività da esperti presepisti. All’interno dell’esposizione si potrà visitare anche la mostra “La Magia del Presepio in scatola” del presepista Severgnini Battista, che esporrà una trentina di opere.

PIACENZA

Concerto dell’Epifania – Basilica di Sant’Antonino, ore 16 a conclusione delle festività natalizie, si rinnova l’appuntamento con il tradizionale concerto che vede protagonista il Coro Polifonico Farnesiano diretto dal Maestro Mario Pigazzini. Ingresso gratuito.

Quanto è brutta la Befana! – Dalle 11 animazione itinerante tra Piazza Cavalli, Corso Vittorio Emanuele, Via XX Settembre e Piazza Duomo. La Befana, a cavallo della sua scopa volante, distribuirà dolciumi e caramelle a tutti i bambini. A seguire, alle 11.30 spettacolo in Piazza Cavalli “Il segreto della Befana”, un’accattivante fiaba animata che coinvolgerà grandi e piccini.

Le scarpe della Befana – IAT-R Piacenza, dalle 10.30 alle 11.30 visita guidata per bambini che si trasformeranno in aiutanti speciali della Befana che, dopo la lunga notte di consegne di dolci e regali, ha perso la sua scarpa.

Motobefana – Pubblico Passeggio, ore 9 tradizionale evento organizzato dall’Associazione B.A.C.A (Bikers Against Child Abuse) che da undici anni porta gioia e solidarietà ai bambini. I motociclisti, vestiti da befana, partiranno alle 10 per un giro per le strade della città. Alle 11 torneranno al punto di partenza per distribuire caramelle e sorrisi ai più piccoli.

I Fasti di Elisabetta Farnese – Palazzo Farnese, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 tornano per la prima volta, a quasi trecento anni dalla loro migrazione a Napoli, le tele eseguite nel Settecento dal pittore di corte Ilario Mercanti, detto lo Spolverini.

GROPPARELLO

Festa della Befana – Castello di Gropparello, ore 11.30 e 12 si festeggia l’arrivo della Befana con una speciale visita animata, tra i segreti e le stanze del maniero, e una fantastica avventura nel bosco con Re Artù, tra dame e cavalieri. Prenotazione obbligatoria.

PODENZANO

19°Marcia della Befana – Via Giovanni Valla manifestazione podistica non competitiva, aperta a tutti, organizzata dal gruppo marciatori “Gelindo Bordin”, con tre percorsi di Km 6, 12 e 16. Partenza libera dalle 8 alle 9.30 presso il centro sportivo comunale di Podenzano.

BOBBIO

Con il naso all’insù aspettando la Befana – Piazza Duomo, ore 15.30 la simpatica vecchietta si calerà dal campanile, attirando l’attenzione dei curiosi e in particolare dei più piccoli.

GRAZZANO VISCONTI

Il Natale di Grazzano Visconti – per le vie del borgo, dalle 10 alle 19 appuntamento con i selezionati mercatini di Natale ricchi di oggetti artigianali, con gli spettacoli di fuoco e magia, con i food truck, con tante attrazioni e alle 15.30 arriva la Befana. Ingresso al Borgo gratuito senza prenotazione.

CASTELLARQUATO

La Befana vien in Rocca… – Piazza Municipio, ore 15 durante il pomeriggio i bambini potranno scoprire tantissime curiosità sulla Rocca Viscontea e incontrare la simpatica vecchietta che li delizierà con un sacco di caramelle.

VERNASCA

Presepio di Vigoleno – Parrocchia di Vigoleno, dalle 10 alle 19 durante il fine settimana potrai ammirare il presepe meccanico elettronico di Vigoleno, che da più di trenta anni emoziona grandi e piccini.